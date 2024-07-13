"На спектакли приходили дети с недетскими глазами": история директора херсонского драмтеатра в музее "Голоса мирных"

Весна 2022 года. Чтобы задержать украинского художника в его собственном доме, враг отправляет полроты. Александр говорит, что в какой-то момент почувствовал себя "Усамой бин Ладеном".

"Это походило на кино или спектакль. Я — гражданский, директор театра. И меня приехало задержать где-то 40 вооруженных до зубов российских военных, плюс три бронетранспортера, "зетки" и снайпер у соседа", - рассказал он Алексею Суханову, актеру, ведущему. и посла музея "Голоса мирных".

Александру с семьей удалось уехать через 40 дней после начала оккупации. Херсон уволили 11 ноября 2022 года, а через неделю взрывотехники разрешили сотрудникам зайти в драматический театр. Уже в декабре на базе заведения Александр Книга организовал артхаб. Спектакли и концерты проходят в хранилищах в разных микрорайонах.

"К удивлению, в Херсоне оставалось много детей, мы за неделю обслуживали 1700 детей. Поражало, что это дети с недетскими глазами. Когда ты даришь дорогую куклу, а у ребенка нет радости в глазах, это переворачивает душу", - говорит Александр.

В определенный момент Херсонский театр стал волонтерским центром и центром для детских мастер-классов.

История Александра Книги вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.