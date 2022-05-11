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"На ремонт вистачить": житель Маріуполя продавав Україну, а тепер його обличчя знають всі

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Маріуполь, Середа 11 травня 2022 15:48
"На ремонт вистачить": житель Маріуполя продавав Україну, а тепер його обличчя знають всі Колаж РБК-Україна: Житель Маріуполя розповів, як зраджував Батьківщину
Автор: Світлана Мащенко

Житель Маріуполя, який назвався Михайло, розповів, що протягом двох тижнів працював коригувальником вогню на ворога. За це йому, як він зізнався, платили хороші гроші.

Відео з його розповіддю з'явилося в мережі.

"Мені тепер і на ремонт хватить і на все", - каже Михайло.

На такі одкровення він вирішився з випадковим співбесідником в "чат-рулетці", думаючи, що про це ніхто не дізнається.

За кожну точку він отримував по 30 тисяч

Михайло каже, що все "по чесному" - гроші йому скидали на карту.

Співбесідник маріупольця сказав, що зі зрадниками не дуже приємно говорити. На що той відповів, що нічого поганого у своєму вчинку не вбачає.

"Ну а що тут такого? Це ти мене вважаєш зрадником. А моя сім’я мені спасибі потім скаже. Моя дочка буде в Москві вчитися", - заявив він.

Раніше ми писал про фото скалічених українських захисників на Азовсталі, які має побачити увесь світ.

Також повідомлялося про маріупольця, який пройшов пішки з собакою з Маріуполя до Запоріжжя.

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