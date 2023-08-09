"На детях зарабатывают колоссальные деньги". Тимур Мирошниченко откровенно рассказал, с чем столкнулся при усыновлении ребенка

"Куча документов не меньше чем на британскую визу"

Процесс усыновления ребенка начинается со сбора пакета документов. Тимур Мирошниченко говорит, что сегодня этот процесс немного легче благодаря "Дії", но вместе с тем проблемы цифровизации все еще существуют.

"Мы подали (заявку на усыновление - ред.) через "Дію". Сидим две недели, ждем, ничего не происходит. Потом выяснилось, что подать заявку можно, но с другой стороны нет инструмента, чтобы ее считать. Она просто отправляется и зависает", - рассказывает он.

В таком случае нужно все распечатанные документы физически подать в районную службу, а затем пройти медицинскую комиссию. После этого комиссия приходит домой к кандидатам на усыновление, чтобы проверить условия, где будет жить ребенок. Если все соответствует нормам, для родителей-кандидатов составляют акт и дают направление на курсы усыновителей.

"Это обязательный процесс, который посещать можно только очно. Ты ждешь пока соберется необходимое количество желающих. Но они (курсы - ред.) совершенно негибкие и не прозрачные", - говорит Мирошниченко.

За усыновление нужно платить?

Телеведущий убежден, что государство не заинтересовано в усыновлении детей.

"Мы уже более полугода глубоко в этой теме. Все, что я смог понять, что по обороту бабла эта сфера не уступает наркоторговле, торговле оружием, проституции. На детях зарабатывают колоссальные деньги", - заявил Тимур.

Он рассказал, что, для того чтобы усыновить здорового новорожденного ребенка, нужно заплатить 50 000 евро. Это стоимость только за место в очереди.

Что касается коррупции в сфере усыновления, то ситуация такая: на содержание детей государство выделяет большие деньги, но фактически они не доходят до своих получателей - детей.

"На одного ребенка государство выделяет колоссальные деньги, а в результате ребенок ест яблоки на праздники, а банан видит только на картинке, не говоря о более серьезных фруктах и овощах. Элементарно на этой вертикали до ребенка доходят копейки из тысяч, выделяющих на его проживание" , - объяснил телеведущий.

Сейчас новый член семьи Мирошниченко уже с ними дома. Мальчика назвали Марсель. Известно, что у него есть определенные проблемы со здоровьем и задержка в развитии. Но вместе с тем, другие дети Тимура и его жены Инны приняли братика в семью и помогают ему адаптироваться.

Марсель в своей "новой" семье Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi)