"Ми з України": телеканал "Україна" презентував пісню, яку виконують зірки шоу-бізу

Телеканал "Україна" разом із найпопулярнішими артистами вітчизняного шоу-бізнесу презентував пісню незламності українського народу "Ми з України".

До створення патріотичного хіта долучились Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, NK (Настя Каменських), ведучі каналу "Україна"Володимир Остапчук, Олексій Суханов і багато інших знаменитостей.

Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України.

Дата прем’єри - 23 червня - обрана не випадково, адже саме в ці дні очікується рішення Європейського Союзу щодо статусу кандидати для України.