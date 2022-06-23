RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ми з України": телеканал "Україна" презентував пісню, яку виконують зірки шоу-бізу

Пісня "Ми з України" телеканалу Україна об'єднала всіх вітчизняних зірок шоу-бізнесу (фото: РБК-Украина)
Автор: Ілона Свиридова

Телеканал "Україна" разом із найпопулярнішими артистами вітчизняного шоу-бізнесу презентував пісню незламності українського народу "Ми з України".

Кліп оприлюднено на YouTube каналу.

До створення патріотичного хіта долучились Оля Полякова, Михайло Хома (DZIDZIO), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, NK (Настя Каменських), ведучі каналу "Україна"Володимир Остапчук, Олексій Суханов і багато інших знаменитостей.

Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України.

Дата прем’єри - 23 червня - обрана не випадково, адже саме в ці дні очікується рішення Європейського Союзу щодо статусу кандидати для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Видеоклип