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"Ми люди охайні, гидливі": найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічників

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Понеділок 22 листопада 2021 19:01
"Ми люди охайні, гидливі": найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічників Камалія розповіла про побут і навчання дітей (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Чи не найбагатша українська співачка і модель Камалія разом с чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром виховують доньок Мірабеллу та Арабеллу. А впоратися із господарством родині допомагають декілька людей.

Побутові секрети заслужена артистка країни розповіла журналістам програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

"На кухні кухар один. Дві покоївки, гувернантка та костюмер. Персонал з нами живе, але у них окремий будинок", - розповідає співачка і додає, що вже звільняла декого з персоналу.

"Багато разів було через неохайність", - каже вона.

"Ми люди охайні, гидливі. Там камери просто. Людина не знала. Ганчірку, якою витирається на столі, вона взяла, у неї накапало на підлогу, і цією ж ганчіркою витерла з підлоги", - повідала Камалія.

&quot;Ми люди охайні, гидливі&quot;: найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічників&quot;Ми люди охайні, гидливі&quot;: найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічниківКамалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Крім того, ще одного разу, згадує дружина мільярдера, няня залишила дитину на ліжку в спальні, коли донька ще була зовсім маленькою, і пішла у своїх справах.

"Дитина впала з ліжка і вибила собі шість зубів. То був жах. Дитина вся в крові", - розповіла Наталя Захур (справжнє ім'я Камалії).

&quot;Ми люди охайні, гидливі&quot;: найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічників&quot;Ми люди охайні, гидливі&quot;: найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічниківКамалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

А ще переможниця 14-го конкурсу краси "Місис Світу" зізналася, що вже думає над освітою дочок. Куди ж вона хоче відправити навчатися своїх дітей? Звісно - закордон.

"У нас суперечки з Захуром щодо Великобританії. У них там ранок починається: шампанське, потім пішли коктейлі, потім коктейлі, що горять, потім горілка, віскі. Це все протягом дня гулянки. І вони просто лежать уже біля пабів", - каже Камалія.

&quot;Ми люди охайні, гидливі&quot;: найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічниківЧоловік Камалії з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

44-річна зірка наголошує, що для неї "це трохи дико".

"Я не звикла до такого", - поділилася вона.

А от чоловік Камалії дає донькам повну свободу виборі професії.

"Вони самі мають вирішувати. Ось я хотів стати Раджем Капуром, а потім довелося керувати заводом", - розповідає Мохаммад Захур.

&quot;Ми люди охайні, гидливі&quot;: найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічниківКамалія з Мохаммадом і доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Бізнесмен додав, що його старша дочка хотіла стати боллівудською зіркою.

"Вона навчалася акторської майстерності. Але не отримала візи. Тому що батько пакистанець, незалежно від того, що він давно є британцем, індуси не дали їй візу", - пригадав він.

Після цього дівчина перейшла вже на свій бізнес - має салон краси в Лондоні, куди ходять представники королівської родини, а також актори та інші селебретіз.

&quot;Ми люди охайні, гидливі&quot;: найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічниківКамалія з Мохаммадом (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина мільярдера Камалія поскаржилася на здоров'я і проблеми з вихованням дітей.

А також розповідали про те, що мама української співачки потрапила в ДТП.

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Камалия
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