ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ми в пеклі": житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватися

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 22 березня 2022 16:30
"Ми в пеклі": житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватися Фото: Житель Маріуполя опублікував щоденник своїх батьків (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Житель Маріуполя опублікував щоденник своїх батьків, який опинилися в палаючому місті під обстрілами російських окупантів. У абсолютно нестерпних умовах вони перебували майже три тижні.

Сторінки щоденника розмістили в Twitter.

"Синочку, пишу на випадок, якщо проблиск зв'язку буде і повідомлення відправиться. Ми в порядку, залишився тільки газ. Кажуть, і його скоро не буде. Бомблять сильно. Світла і води немає вже другу добу. Але ми тримаємося", - сказано в одному з повідомлень.

Жінка пише дати та час, коли відправлені повідомлення і повідомляє синові про те, що відбувається в Маріуполі.

"4 березня, 8: 20. Ми пережили ще одну ніч. Сьогодні майже не спали, бомбили нещадно. Здається, дуже близько. Дуже страшно загинути та залишити тебе одного. Але вже ранок, ми живі", - пише жінка.

Жителі Маріуполя записували повідомлення і відправляли синові при першій же можливості. У місті дуже великі проблеми зі зв'язком.

"Я кожен день боюся, боюся завтра. Боюся спати, страх, що завтра будуть бомбити й в черзі за водою, не встигнемо сховатися", - йдеться в повідомленні.

&quot;Ми в пеклі&quot;: житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватися&quot;Ми в пеклі&quot;: житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватисяЖінка розповіла, що в місті мародери. Вони просто зламували все підряд і грабували магазини.

"Ми живі й наше пекло триває. Сьогодні 10 березня. Ми провели ніч у підвалі. Спасибі їм, що нас прихистили, нас 4 осіб. Вчора був вибух такої страшної сили, з літака закинули щось на пологовий будинок третьої лікарні. У нас вибило вікно на кухні та балконні двері. Ми в цей час лежали в спальні, на дивані", - написала жінка.

Далі вони побігли до бабусі, у якої вибило від вибуху всі вікна. Всі залишилися в живі, але в повній істериці. Вони стояли на порозі того, що залишилося від квартир з речами в руках.

"Вибух був такої сили, що всі їхні вікна, і лоджія вибиті, замок вибитий, балкон вибитий. Все це летіло на них, але на щастя всі цілі", - додала мешканка Маріуполя.

&quot;Ми в пеклі&quot;: житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватися&quot;Ми в пеклі&quot;: житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватися&quot;Ми в пеклі&quot;: житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватисяЛюдям довелося забути про все і метою стало одне - вижити.

"Не милися всі вже більш як два тижні. Одягнені як капусти, спимо в шапках, дублянках, п'яти светрах і шкарпетках. Говоримо мало, більше новини слухаємо, деякі грають в карти. Вчора трохи почитали з гірляндою. Час тягнеться повільно, все в напівдрімоті".

У наступних повідомленнях жінка повідомила, що вода закінчується, а йти за нею дуже страшно через постійні обстріли. Їжі мало - одна порція на двох.

"Сподіваємося, що нам допоможуть. Вже нічого не шкода, аби вижити", - пише жінка.

13 березня вона написала, що місто майже вже зруйноване. Крім обстрілу Градами, над містом літає літак. Він також обстрілює.

"Вчора бомба потрапила в Головпоштамт, розбила його на дві частини, а там люди в підвалах і не відомо, чи живі. Нікому їх дістати", - повідомила мешканка Маріуполя.

17 березня вона розповіла, що місто Маріуполь знаходиться в пеклі.

"Сьогодні 17, на моєму телефоні виявилося трохи заряду. Ми ще живі, хоча вже багато разів прощалися з життям. Ми в пеклі. Нас обстрілюють градами, закидають бомбами, мінами. Не залишилося жодної цілої будівлі. Все місто горить..."

&quot;Ми в пеклі&quot;: житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватися&quot;Ми в пеклі&quot;: житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватисяВідомо, що цій родині вдалося евакуюватися з Маріуполя 18 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, названо ім'я генерал-полковника РФ, який керує облогою Маріуполя.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт