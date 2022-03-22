"Ми в пеклі": житель Маріуполя опублікував щоденник батьків. Їм вдалося евакуюватися

Житель Маріуполя опублікував щоденник своїх батьків, який опинилися в палаючому місті під обстрілами російських окупантів. У абсолютно нестерпних умовах вони перебували майже три тижні.

"Синочку, пишу на випадок, якщо проблиск зв'язку буде і повідомлення відправиться. Ми в порядку, залишився тільки газ. Кажуть, і його скоро не буде. Бомблять сильно. Світла і води немає вже другу добу. Але ми тримаємося", - сказано в одному з повідомлень.

Жінка пише дати та час, коли відправлені повідомлення і повідомляє синові про те, що відбувається в Маріуполі.

"4 березня, 8: 20. Ми пережили ще одну ніч. Сьогодні майже не спали, бомбили нещадно. Здається, дуже близько. Дуже страшно загинути та залишити тебе одного. Але вже ранок, ми живі", - пише жінка.

Жителі Маріуполя записували повідомлення і відправляли синові при першій же можливості. У місті дуже великі проблеми зі зв'язком.

"Я кожен день боюся, боюся завтра. Боюся спати, страх, що завтра будуть бомбити й в черзі за водою, не встигнемо сховатися", - йдеться в повідомленні.

Жінка розповіла, що в місті мародери. Вони просто зламували все підряд і грабували магазини.

"Ми живі й наше пекло триває. Сьогодні 10 березня. Ми провели ніч у підвалі. Спасибі їм, що нас прихистили, нас 4 осіб. Вчора був вибух такої страшної сили, з літака закинули щось на пологовий будинок третьої лікарні. У нас вибило вікно на кухні та балконні двері. Ми в цей час лежали в спальні, на дивані", - написала жінка.

Далі вони побігли до бабусі, у якої вибило від вибуху всі вікна. Всі залишилися в живі, але в повній істериці. Вони стояли на порозі того, що залишилося від квартир з речами в руках.

"Вибух був такої сили, що всі їхні вікна, і лоджія вибиті, замок вибитий, балкон вибитий. Все це летіло на них, але на щастя всі цілі", - додала мешканка Маріуполя.

Людям довелося забути про все і метою стало одне - вижити.

"Не милися всі вже більш як два тижні. Одягнені як капусти, спимо в шапках, дублянках, п'яти светрах і шкарпетках. Говоримо мало, більше новини слухаємо, деякі грають в карти. Вчора трохи почитали з гірляндою. Час тягнеться повільно, все в напівдрімоті".

У наступних повідомленнях жінка повідомила, що вода закінчується, а йти за нею дуже страшно через постійні обстріли. Їжі мало - одна порція на двох.

"Сподіваємося, що нам допоможуть. Вже нічого не шкода, аби вижити", - пише жінка.

13 березня вона написала, що місто майже вже зруйноване. Крім обстрілу Градами, над містом літає літак. Він також обстрілює.

"Вчора бомба потрапила в Головпоштамт, розбила його на дві частини, а там люди в підвалах і не відомо, чи живі. Нікому їх дістати", - повідомила мешканка Маріуполя.

17 березня вона розповіла, що місто Маріуполь знаходиться в пеклі.

"Сьогодні 17, на моєму телефоні виявилося трохи заряду. Ми ще живі, хоча вже багато разів прощалися з життям. Ми в пеклі. Нас обстрілюють градами, закидають бомбами, мінами. Не залишилося жодної цілої будівлі. Все місто горить..."

Відомо, що цій родині вдалося евакуюватися з Маріуполя 18 березня.