Музиканта легендарної рок-групи знайшли мертвим: їх "платинові" пісні знали всі

"Мені тільки що подзвонили... Джефф ЛаБар, мій батько, мій герой, мій ідол, помер сьогодні. Зараз у мене немає слів. Я люблю тебе, тато!"- написав син рок-музиканта. Фото: Джефф ЛаБар з сином (instagram.com) За даними ресурсу TMZ, родичі та друзі Джеффа не могли зв'язатися з ним останні кілька днів. 14 липня музиканта знайшла мертвим у квартирі в Нешвіллі його перша дружина. ЛаБару було 58 років, причини смерті поки не називаються. Чим прославилася Cinderella Американська група з Філадельфії була сформована в 1983 році. Але Джефф ЛаБар приєднався до них в 1985-му. Спочатку вони грали в клубах Пенсільванії. Якось на виступі групи в одному з клубів хлопців примітив Джон Бон Джові, який і порекомендував їх великій звукозаписній компанії. Перший альбом групи, відомої своїм глем-стилем, Cinderella Night Songs вийшов в 1986. Він за шість тижнів став "золотим", а трохи пізніше завдяки синглам "Nobody's Fool" і "Somebody Save Me" - "платиновим". Ще один хіт гурту "Don't Know What You Got" (Till It's Gone) з альбому 1988 року "Long Cold Winter" потрапив в десятку чарту Billboard 200.

Cinderella не випускали нових альбомів з моменту релізу Still Climbing в 1994 році, проте в 2010 році група знову почала давати концерти. Останні пару років колектив не був активний, а фронтмен команди Том Кіфер займався сольною кар'єрою. В інтерв'ю в 2016 році ЛаБар зізнавався, що перерва у творчості Cinderella пов'язана в тому числі з його проблемами з алкоголем, які викликали розлад в колективі.

Відзначимо, що у ЛаБара був свій сольний проект, він встиг випустити одну платівку під назвою One For The Road в 2014 році.

