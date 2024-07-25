Музыка, игры, знакомства. Как книжные мероприятия ненавязчиво приобщают гостей к чтению

Hay Festival of Literature & Arts

Фестиваль Hay Festival of Literature & Arts - один из самых известных в мире. Он проходит с 1988 года в одноименном городке в Уэльсе и каждый раз собирает тысячи посетителей и сотни участников, включая ведущих издательств, авторов и профильных деятелей.

В то же время это гораздо больше, чем просто литературный фестиваль. Здесь проходят масштабные музыкальные концерты, показы фильмов, разные мастер-классы и активности.

Программа может начинаться с самого утра занятием йогой, а заканчиваться поздним вечером комедийным шоу. На сцене выступают и ведут дискуссии не только писатели, но и мировые звезды: Дуа Липа, Джуд Лоу, Билл Клинтон и другие.

Такой подход - сочетать литературу с другими активностями - принимают все больше литературных мероприятий. Все из-за пандемии коронавируса, заставившей отрасль трансформироваться, а также мировых экономических вызовов и глобальной миссии - популяризировать чтение.

Тренд уже дошел даже до "тяжеловесов" в мире литературных мероприятий: например, Франкфуртская книжная ярмарка добавила новые форматы - личные встречи с авторами, премии и живые записи подкастов - и благодаря этому привлек новую аудиторию.

На первую "Книжкову країну" в Киеве пришло около 70 000 посетителей (фото: book.vdng.ua)

Познакомьтесь с автором и не только

Самыми "горячими" событиями этого года в Нью-Йорке издание The New York Times называет ничто иное, как литературные вечера. Они могут вызвать больше обсуждений и ажиотажа, чем спортивные и музыкальные события, а билеты на них разлетаются в считанные часы.

"На такой вечер иногда сложнее попасть, чем в трендовый ресторан", - пишет NYT.

Но это не просто традиционные чтения или презентации. Авторы вместе с ресторанами и ивент-пространствами вывели такие встречи на совершенно новый уровень. Некоторые писатели, например, организуют подобные инвенты в формате камерных музыкальных шоу.

"Цель - создать атмосферу домашней вечеринки, которая подходит к концу - как будто пора идти домой, но люди продолжают общаться", - говорит поэт и эссеист Ханиф Абдурракиб.

Желающих получить автограф от актера на "Книжковій країні" было много (book.vdng.ua)

Ряд ресторанов под такие литературные вечера предлагают особое меню, соответствующее истории, о которой идет речь на западе. Тренд даже подхватили модные дома, и проводят презентации и чтение - со всеми фэшн-атрибутами - прямо в своих бутиках.

Новый формат интересен как авторам, так и посетителям. Для первых это возможность привлечь большую аудиторию - даже на свою дебютную презентацию. А гости же приходят на такие мероприятия ради нового опыта - и заодно приобщаются к миру литературы.

Почитать, поиграть, найти друзей

С новыми активностями экспериментируют и великие литературные фестивали. Одно из крупнейших таких мероприятий в Индии, Jaipur Literature Festival, в этом году приняло 400 000 посетителей и 500 спикеров.

Но не все из них - писатели или деятели отрасли. Фестиваль также предлагает выступления мотивационных спикеров и актеров, кулинарные ивенты и музыкальные шоу. А гости покупают здесь не только книги, но и одежду и еду.

"Мы тщательно формируем программу - и она не должна быть только о книгах", - говорят организаторы.

С большим выбором разнообразных активностей запускаются сразу и новые литературные мероприятия.

Например, в этом году на Columbus Book Festival, проходившем второй раз в городе Колумбус, четыре сцены были посвящены развлекательным событиям: театральным спектаклям, магическим шоу, балету, стендапу и даже диджей-сетам.

Это привлекает людей: если дебютное событие собрало 34 000 посетителей, то следующее - уже более 40 000.

Добавление новых активностей к традиционным книжным ивентам выполняет важную функцию - формирование сообщества.

Именно это может объединить "нечитателей" с читателями: первые посещают фестивали - музыкальные, художественные и т.п. - для знакомств. Да и читатели ценят свое хобби за возможность открыть для себя новых людей и их истории.

Книжный фестиваль в Колумбусе (фото: Columbus Book Festival)

Привлечь новых людей

Свежий опыт мероприятий и фестивалей показывает, что такой подход работает. К примеру, с 2022 года в британском городе Брайтон проходит фестиваль Brighton Book Festival.

Он собирает широкую аудиторию и, кроме профильных ивентов, принимает комедийные шоу, дегустацию вин, семейные дни с DIY-активностями, музыкальные вечера и многое другое.

Результат - половина посетителей первого фестиваля отметили, что никогда не ходили на литературные мероприятия до этого.

У украинского фестиваля "Книжкова країна", прошедшего весной на киевском ВДНГ, результаты схожи. Мероприятие позиционируют как событие для всех - как ярых читателей, так и тех, кто только начинает собственные литературные приключения.

И предлагают соответствующую программу - вместе с большой книжной ярмаркой здесь есть зоны с мастер-классами, места с настольными играми и отдельная детская локация.

Фестиваль предлагает также много интерактивных активностей. В отдельных локациях проходят детские и семейные чтения.

А на книжной ярмарке проводят социальные проекты, как, например, "Книга за рецептом": библиотекарь и терапевт проводят библиотерапевтическую консультацию, после которой советуют гостям книги, выписывая на них "рецепты". На первом мероприятии этой услугой воспользовалось 180 человек.

На первую "Книжкову країну" пришло около 70 000 посетителей, из них 60% впервые побывали на литературном мероприятии.

Следовательно, второй фестиваль, который пройдет 26-29 сентября на ВДНГ, продолжит свою миссию - объединять разные аудитории и привлекать все больше людей к чтению.

"Мы тщательно изучили обратную связь с первого фестиваля и совершенствуемся в соответствии с пожеланиями наших посетителей. На этот раз оставляем большинство форматов и добавляем новые направления и программы, которые могут быть интересны читателям. Все, чтобы создать место, где можно замедлиться и прожить эти четыре дня здесь и сейчас, провести время с единомышленниками и делать то, что вдохновляет", - отмечает руководитель фестиваля Людмила Фить.

Афиша "Книжной страны" (book.vdng.ua)