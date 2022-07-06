Чоловік, який вижив у кременчуцькому ТЦ, розказав про пережите

Це був звичайний понеділок. Микола з дружиною вирішили заїхати в "Амстор", адже зламався блендер. Зайшли у Comfy, почали роздивлятися, вибирати... Аж раптом пролунав страшенно гучний вибух - і Микола втратив свідомість.

"Я прокинувся від того, що на мене біжить вода. На мені лежала гора сміття та металу. Я вибрався. Думка була лише одна: рятувати дружину", - згадує Микола.

Людмилу відкинуло від чоловіка та придавило важким уламком металу, який Микола довго не міг підняти. Але врешті-решт впорався. Навколо них усюди щось горіло. Стіни та даху у будинку торговельного центру вже не було.

"Трупи лежали. Деякі люди кричали. Деякі просто йшли, не розуміючи, куди вони йдуть", - розповідає Микола про те, що побачив навколо.

Подружжя почало шукати вихід скрізь полум'я та гори металу. Йти було важко через травми, біль, залиті кров’ю обличчя, до того ж Микола йшов босоніж. Вони змогли вийти та, хоча й не з першої спроби, викликати "швидку".

У лікарні виявилося, що Людмила постраждала сильніше, ніж здавалося: струс мозку, розірвана губа, поламані ребра, відкриті переломи руки. Попереду довге лікування. Миколу теж неабияк поранило, але про себе він не хвилюється. Каже: "Я ж чоловік. Я міцний".

Тепер вони мріють поїхати до сина, який живе у Польщі, щоб бути разом усією родиною. Та, звісно ж, мріють про мир. Слухайте та дивіться історію подружжя за посиланням

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