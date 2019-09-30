У Одесі чоловік з кувалдою напав на журналіста: всі подробиці (відео)

В Одесі чоловік з кувалдою напав на журналіста - всі деталі (колаж РБК-Україна)

Чоловік побив автомобіль журналіста кувалдою і бризнув йому в обличчя з газового балончика

В Одесі чоловік з кувалдою напав на громадських діячів і знімальну групу місцевого 7 каналу. Він завдав фізичної шкоди журналісту, приснувши йому в обличчя з перцевого балончика. Також нападник кілька разів вдарив кувалдою по автомобілю, в якому перебував журналіст. Про це повідомив телеканал.

Напад на знімальну групу та громадських діячів відбулося на вул. Панаса Мирного в Одесі, де у приватному будинку чоловік силоміць утримує свого 7-річної дитини. Журналісти вирішили зробити репортаж щодо заяв активістів про те, що хлопчик постійно плаче, у тому числі по ночах. Одна з очевидців бачила, як мати намагалася підійти до хлопчика, але чоловік силою затягнув його у двір.

В Одесі чоловік з кувалдою напав на журналіста - всі деталі (відео: youtube.com)

"Сусіди стверджують, що він знущається над дитиною систематично. Дитина, зі слів сусідів, лежить під воротами, заглядає в щілину і плаче... Мати оголосила голодування і сказала, що без свого сина не піде", - повідомила Сьомкіна-Мецкер.

Коли журналісти перебували недалеко від будинку, в якому проживає чоловік з двома дітьми, батько сімейства вирішив здійснити напад. За словами журналістів, вказаний чоловік вибіг на вулицю з кувалдою, якій кілька разів ударив по належить активістам автомобіля, розбивши скло. Зі слів очевидців, разом з батьком брав участь у нападі його старший син. Крім того, він пирснув в обличчя з газового балончика оператору телеканалу Андрію Кулібі.

"На місці події вже працюють "швидка" і поліція... Чоловік озброєний мисливською рушницею. Він спрямував дуло в бік співробітників поліції і кореспондента 7 каналу", - заявив телеканал.

В Одесі чоловік з кувалдою напав на журналіста - всі деталі (відео: youtube.com)

Медики госпіталізували потерпілого відеооператора. Громадські активісти стверджують, що про ситуацію з 7-річною дитиною неодноразово повідомлялося в поліцію та службу у справах дітей, але жодних дій для вирішення конфлікту не робилося. Зараз на місці події перебуває оперативно-слідча група.

Нагадаємо, що раніше в Харківській області напали на журналістів у прямому ефірі, є постраждалі.