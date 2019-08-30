Били руками і ногами: у Чернігові по-звірячому напали на журналіста

Фото: Ігор Стах (Facebook)

У Чернігові на журналіста накинулися невідомі

У Чернігові невідомі напали і жорстоко побили журналіста Ігоря Стаха. Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook опублікував фото з місця НП.

Інцидент стався 29 серпня, недалеко від будинку Стаха, поблизу залізничного вокзалу. В шість годин вечора Ігор вийшов на прогулянку, відійшов від будинку на триста метрів і на нього напали. Його били руками і ногами.

Фото: Ігоря Стаха побили невідомі (Ігор Стах/Facebook)

За словами журналіста, його підкараулили. Нападники втекли з місця злочину на автомобілі з номером FNS979. У своїх наступних постах Ігор повідомив, що написав чотири заяви в поліцію.

У журналіста струс мозку, зашите підборіддя, гематома на голові.

Наголошується, що Ігор Стах у своїх статтях не боявся писати про корупцію чиновників при владі. Також він вів розслідування про корумпованих представників влади.

В соцмережах представники ЗМІ відзначають, що напад замовний і пов'язаний з професійною діяльністю журналіста.

Як ми раніше писали, у Харківській області журналісти телеканалу 112 зазнали нападу під час зйомки сюжету про незаконну вирубку лісу. Один з постраждалих журналістів зміг вийти в прямий ефір і розповів усі деталі інциденту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві молодому хлопцеві перерізали горло і викинули з машини.