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У Харківській області напали на журналістів у прямому ефірі, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 17:16
У Харківській області напали на журналістів у прямому ефірі, є постраждалі
Ілюстративне фото (facebook.com ternograd.te.ua)

Поліція затримала 30 передбачуваних учасників конфлікту

У Харківській області в смт Золочів під час зйомки сюжету про можливе розкрадання лісу на журналістів каналу "112 Україна" здійснили напад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що напад стався 28 серпня близько 12:55 поблизу лісопереробного підприємства в селищі Золочів.

"Конфлікт між охоронцями лісопереробного підприємства та журналістами виник під час зйомок відеосюжету. Шляхом застосування сили, охоронці перешкоджали руху транспорту, намагалися заволодіти знімальною технікою та завдали тілесні ушкодження журналісту, тяжкість яких буде встановлена за результатами медогляду", - йдеться в повідомленні.

В результаті поліція затримала 30 передбачуваних учасників конфлікту. За даним фактом порушено кримінальні провадження за ст. 171 (перешкоджання законній діяльності журналістів), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 345 (погроза або насильство журналісту) і ст. 347 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на окружній виборчій комісії №50 окрузі в Донецькій області вчинили напад на знімальну групу одного з телеканалів. В результаті конфлікту оператор отримав струс мозку, а також була розбита професійна техніка журналістів.

Також повідомлялося, що засідання у справі Андрія Богдана проти журналістів програми "Схеми" відбудеться 19 вересня. Глава Офісу президента України хоче спростувати недостовірну інформацію і захистити свою честь, гідність та ділову репутацію.

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