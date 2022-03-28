Чоловіків і жінок якого віку можуть сьогодні мобілізувати: роз'яснення

В Законі передбачено чотири хвилі мобілізації

Першими призвали після вторгнення Росії в Україну оперативних резервістів, колишніх військовослужбовців, які мають бойовий досвід, ветеранів АТО та ООС, контрактників віком до 40 років.

Друга хвиля мобілізації, яка почалася 15 березня і відбувається зараз - це мобілізація резервістів, що не потрапили до першої хвилі. Здебільшого, це військовослужбовці, які вже мали бойовий досвід до 2014 року.

Зазначимо, що стать - чоловіча чи жіноча - в Законі не вказується.

Вікові рамки розширили

Так, згідно Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації", опублікованому 27 березня, вікові рамки розширили.

Законодавчим актом передбачено: надати можливість громадянам України від 40 до 55 років реалізувати конституційний обов'язок щодо захисту Батьківщини та її територіальної цілісності.

Інші хвилі мобілізації наразі не проводяться

Мова йде про третю хвиля мобілізації. Це військовослужбовці, які входять у мобілізаційний резерв (випускники університетів, які пройшли військову кафедру та мають звання офіцера запасу).

Четверта хвиля мобілізації - громадський резерв. Це чоловіки, які не мають бойового досвіду, але можуть бути залучені до військових формувань за умови найбільш критичного сценарію розгортання війни.

Ті, хто не служив та не має досвіду, спочатку вирушають до навчальних центрів Збройних сил України, а тільки потім до бойових військових частин.

Чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покинути Україну

Усі чоловіки такого віку, які можуть потенційно бути мобілізовані, не можуть виїхати за межі України під час воєнного стану.

До того ж усі громадяни України віком від 18 до 60 років можуть добровільно вступити на військову службу. У період дії воєнного стану, українців або мобілізують (служба у військовій частині), або приймуть до територіальної оборони (ТрО).