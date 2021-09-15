Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехні

Так, він заявив, що в інтерв’ю Маші Єфросиніній Саша збрехала.

"Збрехала вперше, щоб мотивувати вас думати красиво про себе. Збрехала вдруге, щоб мотивувати вас думати погано про мене", – написав він.

Окрім того, він зазначив, що має віддати належне, оскільки зіграно та змонтовано відео красиво.

"З усіма вирваними з контексту вставками, зі спотворенням фактів, із вигадками та прикрашанням, зі сльозами, щоб персонажа ще й стало шкода. За всіма канонами помсти та знищення колишнього, якому все ж вдалося вижити", – додав Ігор.

Ігор Пустовіт відреагував на інтерв'ю дружини (скрін stories)

Блогер зазначив, що поки що не даватиме коментарів та не виправдовуватиме себе, а дасть час підписникам, щоб вони пораділи його приниженню.

Варто зазначити, що Ігор видалив усі спільні фото з Сашею з Instagram.

Окрім того, через деякий час він розповів, що йому запропонували пройти детектор брехні у відомій програмі і він погодився.

Дивіться повне інтерв'ю Саші Пустовіт за посиланням.

Ігор Пустовіт відреагував на інтерв'ю дружини (скрін stories)

Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її інтерв'ю (instagram.com/sashaabo)