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В музее "Голоса мирных" изложили истории украинских медиков ко Дню медработника

В музее "Голоса мирных" выложили истории украинских медиков ко Дню медработника (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Медики Украины - настоящие герои, без сомнений жертвующие собственной безопасностью и готовые отдать жизнь ради спасения других. Некоторые из них доверили свои истории музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Ко Дню медицинского работника музей собрал эти истории в отдельную коллекцию.

Украинские медики делают возможное и невозможное, чтобы сердца украинцев и Украины продолжали сражаться, спасают жизнь и приближают Победу. Они оперируют под обстрелами в полумраке. Принимают роды в подвалах. Выносят раненых с поля боя. И возвращают людей с того света, решительно вставая между пациентом и смертью.

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Эти и другие истории медиков Украины смотрите, слушайте и читайте на портале музея "Голоса мирных". Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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