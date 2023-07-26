В музее "Голоса мирных" изложили истории украинских медиков ко Дню медработника

Украинские медики делают возможное и невозможное, чтобы сердца украинцев и Украины продолжали сражаться, спасают жизнь и приближают Победу. Они оперируют под обстрелами в полумраке. Принимают роды в подвалах. Выносят раненых с поля боя. И возвращают людей с того света, решительно вставая между пациентом и смертью.

В мирной жизни врач-гинекологиня, писательница и блогерша Наталья Лелюх чуть ли не каждый день видела чудо рождения новой жизни. Во время полномасштабной войны стала врачом-волонтеркой. Вместе с командой единомышленников ездит в прифронтовые или деоккупированные места — везет туда лекарства, помощь, а главное — надежду...

Парамедик экстренной медицинской помощи Мариуполя Сергей Чорнобривец пришел в больницу 24 февраля 2022 года и отработал 22 дня подряд. Он спасал женщин после взрыва роддома. Видел, как сквозь рану бьется сердце семилетней крохи. В надежде помочь реанимировал уже мертвого подростка. И постоянно рисковал жизнью.

В первый день большой войны врач Елена Алексеенко из Кролевецкой больницы отправилась на вызов. Расстрел на трассе! Дорога, соединяющая пункт пропуска на границе с российской федерацией с селом Кипти Черниговской области. Оккупанты расстреляли автомобили мерных жителей и украинских военных...

14 погибших и десятки раненых — таковы последствия обстрела очереди за хлебом в Чернигове 16 марта прошлого года. Хирург-травматолог Александр Крюк вспоминает, что в тот день к нему и всем коллегам в очереди на операцию было по 3-4 человека. Спасали не только в операционных, а где только можно было. В первые месяцы войны оперировать приходилось и под светом фонаря, и под обстрелами.

Эти и другие истории медиков Украины смотрите, слушайте и читайте на портале музея "Голоса мирных". Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.