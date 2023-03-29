Музей "Голоса мирных" стал первым представителем Украины в Oral History Association

Музей "Голоса мирных" - масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже около 65 тысяч историй.

Музей каждый день работает над сохранением национальной памяти Украины, чтобы правда о войне не была забыта, а имена, голоса и лица ее свидетелей и жертв не превратились в сухую статистику.

Она работает с 1966 года и объединяет преподавателей, студентов, историков, архивистов, библиотекарей и кинематографистов.

В 2022 году Ассоциация осудила полномасштабное вторжение россии в Украину, отметив: "Цель этой агрессии - сделать невидимой историю украинского народа". Сообщество поддерживает работу тех, кто документирует зверства россиян.