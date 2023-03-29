RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Музей "Голоса мирных" стал первым представителем Украины в Oral History Association

Музей "Голоса мирных" стал первым представителем Украины в Oral History Association (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова получил членство в Oral History Association (ОНА) - международной Ассоциации устной истории, базирующейся в городе Вейко в американском штате Техас. Музей является первым и пока единственным представителем Украины в этом сообществе.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Музей "Голоса мирных" - масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже около 65 тысяч историй.

Музей каждый день работает над сохранением национальной памяти Украины, чтобы правда о войне не была забыта, а имена, голоса и лица ее свидетелей и жертв не превратились в сухую статистику.

Она работает с 1966 года и объединяет преподавателей, студентов, историков, архивистов, библиотекарей и кинематографистов.

В 2022 году Ассоциация осудила полномасштабное вторжение россии в Украину, отметив: "Цель этой агрессии - сделать невидимой историю украинского народа". Сообщество поддерживает работу тех, кто документирует зверства россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов