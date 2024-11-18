Музей "Голоса Мирных" совместно с каналом "Мы-Украина+" начал акцию "Письма поддержки"

В рамках этой инициативы 18 ноября стартует акция музея с каналом "Мы-Украина+" - "Письма поддержки".

За тысячу дней полномасштабного вторжения мы все почувствовали, как важным может быть вовремя сказанное слово, какую чрезвычайную силу имеет ежедневная поддержка друг друга. Именно поэтому мы открываем цепочку добра – поддержите ее!

Как присоединиться к акции "Письма поддержки":

Перейдите на сайт музея "Голоса Мирных"

Выберите опцию "Отправить письмо поддержки" по ссылке

Напишите слова поддержки, сострадания или благодарности автору поразившей Вас истории.

Этот жест заботы и тепла способен помочь прошедшим из-за невероятных трудностей справиться с пережитым!

"1000 дней. Тысячи историй" – проект музея, напоминающий миру о войне в центре Европы. Это коллекция, в которую вошли 20 знаковых вех 1000 дней полномасштабной войны. Больше здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны. Это истории с 2014 года и по сей день. Архив Музея - крупнейшее в мире собрание живых историй о войне в Украине непосредственно от ее очевидцев.