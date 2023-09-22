Музей "Голоса мирных" проводит конкурс "Моя Украина"

Открыт прием творческих работ в рамках конкурса эссе, который проводит музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Конкурс начинается ежегодно 21 сентября в Международный день мира, чтобы подчеркнуть важность и значение мира как главной ценности общества.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В этом году конкурс пройдет среди учащихся 9-11 классов и учителей школ Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областей.

Принимаются эссе на одну из трех тем (по выбору):

1. "Моя Украина будущего"

– Что значит Мир для тебя сегодня?

– Как ты видишь Украину будущего?

— Что ты поделаешь, если Украина победит?

2. "Война. Моя история"

— Когда и как ты осознал(а), что началась война? Что ты чувствовал(а)?

— Что значит этот день для тебя и твоей семьи?

— Как изменилась твоя жизнь и жизнь твоей семьи после начала полномасштабной войны в Украине?

3. "Почему быть украинцем/украинкой - это моя суперсила"

— Почему ты гордишься тем, что ты украинец/украинка?

— В чем несгибаемость духа и сила украинской нации?

— Что ты делаешь для победы?

Согласно условиям конкурса, эссе должно быть:

- написанным на украинском языке и содержать до 600 слов;

— отправлен в электронном варианте в формате Word;

— подписанным автором с указанием фамилии и имени, даты и года рождения, области и места жительства (нынешних) и области и места жительства до начала войны, названия учебного заведения, в котором оно учится, контактного номера телефона и электронной почты;

- оригинальным и не опубликованным ранее. Плагиат или копирование чужих мнений или историй запрещен;

- написанным на основе реальных событий и подлинных историй;

– созданным автором самостоятельно. Соавторство не допускается.

Для учащихся: обязательно укажи фамилию и имя учительницы/учителя, которая/вдохновила/у тебя написать эссе, чтобы она/он также смогла/смог получить приз в случае твоей победы.

Внимание! Подать эссе на конкурс можно только одним способом: через официальную регистрационную форму на сайте музея https://fond.civilvoicesmuseum.org/form/vzyati-ucast-u-konkursi-ese-11

Авторское право на эссе передается организатору конкурса. Организатор сохраняет конфиденциальность персональных данных авторов.

Конечный срок подачи эссе – 21 октября 2023 года. Победители будут объявлены до 01 декабря 2023 г. на сайте Музея (civilvoicesmuseum.org). Для первого, второго и третьего мест будет выбрано по пять участников соответственно.

Авторы лучших работ среди учащихся получат от фонда планшеты, мобильные телефоны и смартчасы. Авторы лучших работ среди учителей получат внешние накопители. Учителя, вдохновившие победивших занявших I место получат Power Bank.

Организаторы: Благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации образования" и Министерства образования и науки Украины.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины, пострадавших от войны. В настоящее время его архив содержит уже более 85 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея (civilvoicesmuseum.org) или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.