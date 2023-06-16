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Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова вышел в финал международного конкурса IPRA

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Пятница 16 июня 2023 17:01
Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова вышел в финал международного конкурса IPRA Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова вышел в финал международного конкурса IPRA (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

IPRA – Международная ассоциация паблик рилейшнз - назвала финалистов международной премии в области связей с общественностью - IPRA Golden World Awards. Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова вышел в финал премии сразу в трех номинациях.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Речь идет о таких номинациях:

• Community engagement;

• Country, region and city;

• Campaign NGO.

Объявление победителей состоится в конце июля.

Напомним, в 2021 году созданный Фондом Рината Ахметова образовательный сериал "Диджитал-физра" одержал победу в номинациях Sport и NGO campaign.

IPRA Golden World Awards - премия, основанная в 1990 году Международной ассоциацией паблик рилейшнз (IPRA). Она оценивает лучшие коммуникационные проекты по уровню креатива, качеству стратегии и полученным результатам.

Претендовать на соискание премии могут компании из разных стран мира в 37 номинациях. Они касаются сферы коммуникаций, искусства, здравоохранения, спорта, инициатив бизнеса, государственного сектора.

С 2014 года музей "Голоса мирных" собирает истории мирных людей, ставших жертвами или свидетелями войны россии против Украины. Сегодня этих историй уже больше 70 тысяч.

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