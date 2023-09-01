Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова представил коллекцию историй учителей о войне

Когда 24 февраля 2022 года за окнами жителей Украины раздались взрывы – и детям, и учителям было понятно, что уроков сегодня не будет. Первый шок прошел, и, несмотря на собственный стресс и непрогнозируемость ситуации, преподаватели смогли возобновить обучение. Проводили уроки из бомбоубежищ, коридоров и даже окопов.

Педагоги снова объединили в классы детей, в каком бы уголке Украины и мира они не оказались. И стали для юных украинцев и их семей опорой, которая не дает отчаяться в самые тяжелые дни. Вскоре ведь — на урок.

2 марта прошлого года Лариса Быкова, директор школы №29 города Мариуполь, была в приемной. На футбольном поле играли дети. Внезапно начались взрывы. По всей школе посыпались окна. На улице женщина увидела окровавленную куртку и кроссовки. Двоих детей ранило. Один мальчик, Илья, погиб...

В ее тревожном чемодане была куча канцелярии для творческих занятий с учениками и техника для проведения онлайн-уроков. Валерия Гукова – учительница начальных классов из Харькова. Когда в городе все содрогалось от взрывов, она продолжала учить детей: 42 дня вела занятия по укрытию. Она до сих пор поддерживает всех своих учеников и мечтает встретиться с ними в родной школе после Победы.

Юлия Василенко — директор гимназии, которая осталась на оккупированных в прошлом территориях Херсонской области. Захватчики требовали от нее сотрудничества, а столкнувшись с сопротивлением, начали угрожать. Приходили с обысками, пугали детей, говорили, что она заплатит своей жизнью и жизнью семьи. Юлия смогла вырваться из оккупации.

Эти и другие истории украинцев о войне вы найдете в музее. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.