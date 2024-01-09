Мумии с золотыми языками и цветными масками. Археологи нашли необычное захоронение

Что известно о необычных находках

Обнаруженные гробницы римской эпохи были расположены в восточной части Верхнего кладбища Эль-Бахнаса. Они имеют новый стиль захоронения - выкопанные непосредственно в природной скале под землей.

"Новое открытие проливает больше света на богатую историю региона, поскольку команда обнаружила серию высеченных в скалах гробниц, относящихся к Птолемеевому (305-30 гг. до н.э.) и римскому (30 г. до н.э.-641 г. .н.э.) периодам, демонстрируя уникальные практики захоронения и художественное выражение того времени", - заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири.

Он отметил, что одной из величайших находок является открытие терракотовых статуй с изображением богини Исиды-Афродиты, украшенной коронами из листьев, что является значительным дополнением к археологическим артефактам.

Артефакты, обнаруженные в гробнице (фото: Министерство туризма и древностей Египта)

Терракотовые статуэтки богинь, таких как Исида и Афродита, с цветочными коронами также были впервые найдены в Эль-Бахнасе. Это говорит о том, что эта территория все еще хранит множество тайн о погребальных ритуалах разных исторических периодов.

Во время раскопок также нашли мумии римских времен, некоторые из которых были украшены позолоченными и цветными погребальными масками. В ротах двух мумий были обнаружены золотые языки. Это известная похоронная практика из римской эпохи в Эль-Бахнасе. Люди верили, что так сохраняют способность умершего говорить.

Команда обнаружила части разрушенного сооружения, украшенного рисунками, изображающими сложные детали растений, виноградной лозы и разных животных, что дает ценную информацию о повседневной жизни и культурном значении Аль-Бахнасы в древности.

Также отмечается, то ученые продолжат работу на месте раскопок.

Мумии, найденные в новой гробнице (фото: Министерство туризма и древностей Египта)