Мультфильмы с глубокой философией. Эти истории заставляют задуматься

"Душа"

Это мультфильм, который вышел в 2020 году от компании Pixar. Он исследует смысл жизни, предназначение и важность в жизни маленьких радостей. Главный герой и его история позволяют задуматься над вопросом: действительно ли наше призвание определяет нашу ценность?

"ВОЛЛ-И"

А эта история даст возможность задуматься над вопросом: есть ли у человечества будущее? Кроме экологического посыла, этот мультфильм также касается вопросов одиночества, ответственности перед планетой и важности эмоций, и даже для роботов.

"Ковбой Бибоп"

Что значит быть свободным? Философия бытия, выбора и принятия пронизывает весь сюжет. Этот мультфильм заставляет главных героев задуматься о том, можно ли убежать от собственной природы.

"Красная черепаха"

А эта история позволит нам подумать над вопросом: что же такое настоящее счастье? Анимация создана без слов, но имеет глубокие символы. Сюжет рассказывает о человеческой жизни во всей ее простоте и сложности одновременно.

"Планета сокровищ"

Это оригинальная адаптация классической истории о приключениях, где поднимается тема поиска собственного пути и важности самопринятия.

"Ходячий замок"

А здесь в сюжете - история любви, магия и война. Главные герои исследуют тему личных изменений, самопринятия и того, что настоящая сила на самом деле не в физическом могуществе, а в доброте.