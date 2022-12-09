Мухарский рассказал, что грозит украинцам после победы: "новый совок под эгидой русофильства"

Какие вызовы предстанут перед нашим обществом

После победы украинское общество ждет много серьезных испытаний. Самым большим будет то - по какой модели строить государство в дальнейшем.

"Имеем безумного, пьяного и агрессивного страну-соседа. Если так случится, как задумывается - Россия распадется в результате национально-освободительных революций. И это начнется с Чечни и Татарстана, где наиболее развиты национальные противостояния. И тогда у нас есть два пути - или становиться национальным государством, за которое я болею. Или становиться Украиной-Русью, за которую болеет коллективный Арестович", - рассказывает шоумен.

По мнению Мухарского, после нашей победы либеральные россияне могут массово переезжать в уже успешную к тому времени Украину.

"Они побегут к нам со своими пушкиными, достоевскими и КВНами, гайдаями, цветаевыми, ахматовыми. Именно в этом вижу наибольшую опасность", - добавляет артист.

Чем опасна концепция "Украина-Русь"

"Некоторые из ближайшего окружения президента стараются видеть как раз Украину-Русь. Потом где-то Украина отпадет и останется Русь. А украинские националисты и маргиналы снова станут самыми большими врагами. Я со своей концепцией национального государства являюсь большим врагом для Украины, той, которую пропагандирует коллективный Арестович, чем российские либералы, с которыми до сих пор беседуют и строят будущее Украины", - утверждает Антин.

По словам Мухарского, при такой модели построения государства "Украины станет еще меньше, чем сейчас".

"Или мы снова вернемся в этот квазикультурный империализм Украины-Руси с "общим наречием и культурными героями" - остается под вопросом. Потому что этот переформатированный совок под эгидой либерального прогрессивного русофильства могут нам здесь насаждать", - говорит шоумен.

Также советует украинцам избавиться от иллюзий, что после победы у нас не останется места для чего-нибудь российского.

"Я бы хотел ответить утопически, что мы все будем достойны тех, кто погиб. Нам еще только предстоит воспитать нацию. А российский хлам будет всегда в Украине. Но надо понимать, что это дерьмо и его нужно избавляться", - подытожил Мухарский.