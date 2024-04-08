"Мечты нельзя сжечь". О мальчике, который выжил после ракетного удара по Виннице, снимут фильм

Невероятная история маленького Романа

14 июля 2022 года 7-летний тогда Роман Алексив родом из Львова поехал вместе с мамой навестить бабушку с дедушкой в Виннице. Мальчика записали также на консультацию к врачу в клинике "Нейромед" (расположенной в здании быта "Юбилейный").

Его отец Ярослав при этом остался дома.

Около 11 часов дня связь с Ромой и его мамой пропала. Уже в считанные минуты вся Украина узнала об ужасном военном преступлении - ракетной атаке страны-агрессора на мирный город.

Впоследствии Ярослав нашел мальчика в Винницкой областной больнице. Еще позже ему официально сообщили о гибели 29-летней супруги Галины - мамы Романа. Этот факт был установлен по результатам ДНК-экспертизы.

Состояние мальчика после совершенного россиянами теракта было очень тяжелым. Около 45% тела ребенка покрыли внешние ожоги, еще 35% - внутренние. Местами они были настолько глубокими, что достигали костей.

Мужественный мальчик в больнице (фото: facebook.com/borzov.ss)

У Ромы обгорело лицо, верхние и нижние конечности, дыхательные пути. Он также получил закрытый перелом левой руки, а несколько обломков от снаряда - попали в череп.

Уже вскоре после трагического события маленького пациента транспортировали из Винницы в родной город.

Папа Романа во время перевозки мальчика (фото: facebook.com/borzov.ss)

Из детской больницы Святого Николая во Львове Романа решили отправить в Германию. 21 июля 2022 года он уже был в Дрездене. Там его ждали, в частности, пересадка кожи и ряд пластических операций.

Несмотря на полученные травмы и 32 операции, ни мальчик, ни его отец не сдались. Со временем Рома не только смог ходить (на что врачи не давали никаких прогнозов), но и вернулся к любимому делу - начал снова заниматься бальными танцами.

Как живет Роман Алексив сегодня

Сегодня Рома почти повсюду с папой. 40-летний Ярослав посвящает ребенку почти все свое время. Они вместе тренируются, путешествуют, посещают занятия и принимают участие в соревнованиях и чемпионатах.

Рома с папой Ярославом (фото: facebook.com/Роман Олексів)

Вместе они, вероятно, ведут и страницу мальчика в социальных сетях, где публикуют информацию о жизни, тренировках и достижениях юного Ромчика:

встрече с Папой Римским Франциском в Риме

первых "пробах" игры на баяне

музыкальных выступлениях

новом увлечении - автомобилями и т.п.

Ярослав мечтает показать сыну как можно больше уголков мира и гордится его умением быстро адаптироваться к разным условиям.

Кроме того, сейчас мальчик уже может время от времени снимать компрессионную маску (которую постоянно носит, чтобы ожоги меньше рубцевались).

Кто и как будет снимать фильм о юном Ромчике

Недавно на странице Романа в Facebook появилась информация о том, что в Лондоне начинается работа по съемкам короткометражного художественного фильма на основе реальных событий.

Автор его идеи и продюсер - Константин Бидненко.

Название ленты - Romchyk. Dreams cannot be burned ("Ромчик. Мечты нельзя сжечь").

"Для всех нас, переживших эту трагедию, этот фильм очень важен. Мы хотим, чтобы о зверствах этих нелюдей узнали во всем мире! Надеемся, что благодаря этому фильму сможем вдохновить и мотивировать многих людей продолжать бороться и идти к победе. Как своей личной, так и нашей. Потому как и весь украинский народ стоим на стороне правды, света и добра", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что каждый желающий может сделать пожертвование для создания этого фильма - средства для создания картины собирают через платформу Kickstarter.

Страница сбора денег на ленту (скриншот: kickstarter.com)

На официальной странице будущей ленты в Facebook уточняется, что Romchyk - пронзительная драма, вдохновленная реальными событиями, короткометражный фильм Магистрского университета Голдсмитса в Лондоне.