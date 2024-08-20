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Мозоли и натоптыши. Что делать, чтобы они у вас не появлялись

Фото: Что делать, чтобы не было мозолей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Мозоли возникают в результате длительно повторяющегося трения и давления. Кожа себя защищает и образуются клетки - керациты.

Как избежать мозолей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое видео врача Евгения Комаровского на YouTube.

Что нужно знать о мозолях

Иногда мозоли могут быть болезненными. Врач сообщил, что главная причина образования мозолей на ногах - это обувь. Она может быть слишком просторная или - наоборот.

"Это может маленькая обувь, узкая или на высоком каблуке, также некачественная", - уточнил врач.

Также образованию мозолей может служить то, если вы носите обувь без носков.

Ходьба босиком также вызывает образование мозолей. На руках мозоли появляются, если вы часто держите орудия труда.

Натоптыши образуются, когда нет трения, а только давление. У него обычно нет границ, он больше, чем мозоль.

"Как правило это пальцы ног или пятка", - сообщил Комаровский.

Как избежать образования мозолей

Прежде всего, нужно подбирать подходящую обувь по размеру. Покупайте ее во второй половине дня, когда нога достаточно отекшая.

"Также рекомендуется надевать носки и поменьше ходить босиком", - посоветовал медик.

 

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