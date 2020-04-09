Як можна заразитися коронавірусом в супермаркеті: опубліковано відео

Коронавірус в Україні інфікував 1892 людини, з них 57 людей померли від ускладнень інфекції, 45 одужали. Багато людей забезпечують себе засобами захисту і ходять в магазини за покупками. Вчені фінського Університету Аалто спільно з фахівцями Фінської метеорологічного інституту і Університету Фінляндії вирішили показати, як людина в громадському місці може заразитися інфекцією від іншого, якщо той чхне або закашляет.

Фахівці запевняють, що конденсат крапель при чханні або кашлі залишається в повітрі, навіть якщо хворий вже покинув це місце і пішов.

"Попередні результати показують, що несуть вірус частинки аерозолю можуть залишатися в повітрі довше, ніж спочатку думали. Найдрібніші частинки осідають не відразу, а залишаються "плавати" на місці або розносяться по приміщенню з потоками повітря",цитує вчених видання The Sun.

Професор Віллі Вуоринен каже, що краще не ходити в громадські місця зовсім, а якщо ви все-таки зібралися в магазин або супермаркет, намагайтеся не знаходиться там довго.

Схема зараження коронавірусом в супермаркеті (YouTube)