Чи можна вакцинуватися від COVID-19 різними препаратами: лікарі дали відповідь

При вакцинації від коронавірусу в організмі людини з'являються антитіла і виробляється імунна відповідь до COVID-19, яка залишається активною кілька місяців. При цьому курс вакцинації передбачає другу дозу, інакше ризик перенести хворобу в тяжкій формі збільшується.

Про це передає " КП в Україні ".

Як пояснили в Комунікаційному центрі вакцинації від COVID-19, якщо не пройти весь курс щеплень, імунна система в подальшому може недостатньо ефективно реагувати на вірус.

Як наслідок, можна підхопити коронавірус, а сама хвороба здатна протікати у важкій формі.

При цьому зауважується, що з'являються публікації про підтвердження ефективності й першої дози вакцини.

Медики рекомендують використовувати препарати одного виробника як для першого, так і для повторного уколу.

"Важливо, щоб не тільки технологія, але й дози були однакові. На практиці такого раніше не робили. Якщо вакцина двохвалентна, завжди кололи препаратом одного виробника. Наслідків, якщо виробники різні, ніхто не вивчав", - заявляє колишній директор Інституту грипу доктор медичних наук Олександр Гриневич.

Імунолог Федір Лапій також наголошує, що не можна застосовувати для другої дози іншу вакцину.

В проміжок часу між першим і повторним уколом потрібно дотримуватися всіх основних карантинних рекомендацій - носити маски, використовувати антисептики, дотримуватися рекомендацій щодо соціальної дистанції та уникати скупчення людей.