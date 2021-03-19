Чи можна вакцинуватися від COVID-19 різними препаратами: лікарі дали відповідь
При вакцинації від коронавірусу в організмі людини з'являються антитіла і виробляється імунна відповідь до COVID-19, яка залишається активною кілька місяців. При цьому курс вакцинації передбачає другу дозу, інакше ризик перенести хворобу в тяжкій формі збільшується.
Про це передає "КП в Україні".
Як пояснили в Комунікаційному центрі вакцинації від COVID-19, якщо не пройти весь курс щеплень, імунна система в подальшому може недостатньо ефективно реагувати на вірус.
Як наслідок, можна підхопити коронавірус, а сама хвороба здатна протікати у важкій формі.
При цьому зауважується, що з'являються публікації про підтвердження ефективності й першої дози вакцини.
Медики рекомендують використовувати препарати одного виробника як для першого, так і для повторного уколу.
"Важливо, щоб не тільки технологія, але й дози були однакові. На практиці такого раніше не робили. Якщо вакцина двохвалентна, завжди кололи препаратом одного виробника. Наслідків, якщо виробники різні, ніхто не вивчав", - заявляє колишній директор Інституту грипу доктор медичних наук Олександр Гриневич.
Імунолог Федір Лапій також наголошує, що не можна застосовувати для другої дози іншу вакцину.
В проміжок часу між першим і повторним уколом потрібно дотримуватися всіх основних карантинних рекомендацій - носити маски, використовувати антисептики, дотримуватися рекомендацій щодо соціальної дистанції та уникати скупчення людей.
Раніше заступник глави МОЗ України Віктор Ляшко розповів, що вакцина від коронавірусу Covishield ефективна після першої дози, але захист починає діяти лише на 22 день після неї. Протягом перших 3 місяців зберігається високий рівень антитіл.
Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що Ляшко захворів на COVID після першої дози вакцини Covishield. Головний санлікар України зазначив тоді, що потрапив у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.