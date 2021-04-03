Як не потрапити в лікарню: український лікар відверто висловився про лікування COVID-19

Медик зазначив, що вірус дійсно має важливі особливості, а несподівані реакції нашого організму на COVID-19 вражають. Так, хоча є прекрасні сімейні лікарі, які чудово орієнтуються в тактиці ведення коронавірусних хворих, і не роблять терапевтичних помилок, однак не всі випадки лікуються вдома.

"Дуже багато залежить від стану організму хворого та його супутніх захворювань. Буває, що пацієнти, навіть при абсолютно чіткому веденні, все одно погіршуються та мають продовжувати лікування вже в стаціонарі. Хоча, це лише певна частка. Більшість одужують без проблем з мінімальним медикаментозним втручанням", - розповів лікар.

За його словами, в лікарні пацієнти поступають в розгубленості, змучені, які її знають як лікуватися, у кого, кому вірити.

"Відчай, страх та невизначеність спіткали пацієнтів бігати та шукати допомоги звідусіль. Або займатись самолікуванням... Дуже проста ілюстрація нашого сьогодення: людина, яка захворіла, починає нервувати, переживати та накручувати себе на рівному місці. Суперечливої інформації занадто багато, і починаються ці хаотичні рухи: нікому не потрібне КТ, купа зайвих несвоєчасних аналізів... Антибіотики на вірусну інфекцію, гормони... Все на контрасті: хтось аж труситься на рівному місці. Інший поступово погіршується, і навіть цього не усвідомлює. Багато бачу прикладів, коли люди просто кинуті на примхи долі", - йдеться у публікації.

Лікар переконаний, що багато госпіталізацій можна було б уникнути. Так, досить спокійно поговорити з лікарем при огляді. Важливо отримати компетентні рекомендації.

"Навіть, якщо лікар при повторному огляді побачить погіршення, він швидко зорієнтується і направить на лікування в госпіталь. В цьому немає нічого страшного. Саме для важких пацієнтів і є лікарні. Своєчасне лікування дуже ефективне", - наголошує Дубровський.

При цьому інфекціоніст описав нинішні реалії, коли "затурканий, змучений нескінченними вимотуючими дзвінками" лікар дуже часто вже нічого не розуміє та "шаблонно призначає лікування всім підряд.

"Одному допомагає, іншим ні... Ось так, неефективність організації процесу на амбулаторному етапі створює проблеми та перевантаження стаціонарів", - резюмує він.

Також Дубровський звернув увагу на той факт, що сімейні лікарі не отримують "ковідних надбавок".

"Це, відверто, шокує. Як можна вимагати від медиків ризикувати своїм здоров'ям навіть без логічної фінансової компенсації. Порочне коло замкнуте - сімейним лікарям не оплачують шкідливість праці, бо вони не бачать хворих. А сімейні лікарі не приймають хворих, бо їм додатково не оплачують роботу з COVID-19", - описав проблему інфекціоніст.

На його думку, без оптимізації амбулаторної допомоги населенню розмови про ефективне подолання епідемії - порожні розмови.

"Є різні думки, але, на мій погляд, треба реорганізовувати дистанційне лікування. Цей шлях вже проходили в першу хвилю, проходимо з дуже неприємним присмаком і зараз. Буде змога у лікаря бачити пацієнта, буде пуття та ефект лікування на дому. Ковідні поліклініки на допомогу ковідним госпіталям? Здається, така єдина злагоджена система працювала б дуже ефективно", - вважає лікар.