Чи можна пити алкоголь при COVID-19 та грипі: вчені дали відповідь

Що показало дослідження

Результати дослідження показали, що у сильно питущих людей є вищий ризик заразитися та частіше COVID-19 протікає у важкій формі.

Окрім того, під час інфекційного захворювання організм людини піддається інтоксикації, а через вживання алкоголю рівень інтоксикації підвищується й організму потрібні додаткові ресурси для виведення ацетальдегіду. Тому алкоголь тільки пригнічує вроджену та адаптивну імунні системи.

Як алкоголь впливає на організм

Також спиртне викликає тахікардію та підвищення артеріального тиску, що й так відбувається при температурі. Важливо, що при COVID-19 та пневмонії це призводить до потрапляння інфікованого слизу з носогорла в легені.

Як відомо, у жінок, що страждають на алкоголізм, в мозкові суттєві збільшені ділянки, що відповідають за задоволення та заохочення поведінки. А в чоловіків навпаки. При цьому алкоголь в чоловіків викликає вдвічі більший викид дофаміну (медіатору, що бере участь в заохоченні), ніж в жінок. Цим нині пояснюють більшу поширеність алкоголізму серед чоловіків