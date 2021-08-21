Що можна було купити на 10 гривень у 1990-х і зараз: порівнюємо ціни на продукти

Ціни в Україні за 30 років незалежності суттєво змінилися. На початку 90-х заробітки українських громадян не були прив'язані до курсу долара, та й валюта в ті роки була мало у кого. Середня зарплата після введення власної валюти - гривні, становила близько 100-130 гривень. У перерахунку на долари - близько 73 доларів.

Що можна було купити в 1990-х роках на 10 гривень і як змінилися ціни у 2021 році – читайте в нашому матеріалі.

Мінімальна заробітна плата в 1997 році в Україні становила 15 гривень, середня заробітна плата в 1996 – близько 130 гривень. У 2021 році середня зарплата в Україні склала 14 тисяч гривень, мінімальна – 6000 гривень.

У 1996 році за 1 гривню можна було купити кілограм моркви або літр молока. Ціна батона-50 копійок. Також за гривню можна було купити пачку вершкового масла або півлітра сметани. Літр горілки коштував 2,20, а кілограм м'яса – 4 гривні.

Близько двох гривень потрібно було віддати за літр соняшникової олії, і на гривню можна було купити 3 кілограми картоплі. Кілограм гречки-60 копійок, цукру -70 копійок. На 10 гривень можна закупити продукти для харчування цілої сім'ї в середньому на 5-7 днів.

У 1996 році на 10 гривень можна було купити 31 батон, у 2021 році цих грошей вистачить чи на половину батона. 2,5 кг м'яса коштували близько 10 гривень, а зараз на ці гроші можна купити шматочок в 150-200 грам.

За 10 гривень у 2021 році можна купити 200 мл соняшникової олії, в 1996 році вистачило було на 5,5 літрів. Гречки можна було купити 16,5 кілограмів, зараз – 300 грамів. За 10 гривень у 1996 році можна було купити майже мішок картоплі – 33 кг, зараз – ледь вистачить на 1 кг.

Заправити автомобіль на 10 гривень у 1996 році можна було на 16,5 літрів, зараз – 0,3 л. Солі можна було купити 33 кг, зараз – 1 кг. Сметани – 4,5 л, а зараз – ледь 100 мл. Вершкового масла – 10 пачок, а зараз вистачить на 1/6 упаковки. На 10 гривень можна було купити 12 плиток шоколаду, а зараз цих грошей вистачить на 1/5 частину плитки.