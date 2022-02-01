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Чи можна годувати грудьми, якщо у мами COVID-19: вчені дали точну відповідь

Автор: Тетяна Самарук

Медики зі США провели дослідження та не знайшли вірус у грудному молоці хворих на COVID-19 жінок. Все тому, що вірус нездатний розмножуватися в культурі клітин. Тому молоко не становить небезпеки для новонароджених дітей.

Так, фахівці досліджували грудне молоко 110 хворих на COVID-19 жінок, пише Nature.

Як відомо, немовлята також можуть заразитися коронавірусною інфекцією. Зокрема, близько 50% хворих на COVID-19 дітей до 5 років становлять немовлята. У більшості хвороба протікає без серйозних ускладнень.

Експерти радять хворим на COVID-19 жінкам носити захисну маску при годівлі грудьми та доглядом за дітьми. А решту часу триматися від немовляти на відстані не менше двох метрів.

Що показало дослідження

Медики з Університету Каліфорнії на чолі з Грейс Альдрованді досліджували грудне молоко 110 жінок, що годують на сліди РНК SARS-CoV-2.

Зазначається, що позитивний тест на коронавірус здали 65 учасниць, у 9 жінок були симптоми захворювання, але тест виявився негативним. До того ж ще у 36 жінок із симптомами хвороби тест на коронавірус не складали.

Вірусну РНК виявили у 7 учасниць вибірки (6%), але ніхто із дітей хворих жінок не захворів.

Тому вчені вирішили заразити вірусом із грудного молока клітини, щоб подивитися на здатність коронавірусу реплікуватися. Як виявилося, вірус не здатний розмножуватися в культурі клітин. Тому молоко не становить небезпеки для новонароджених дітей.

Однак, жінкам не варто забувати про повітряно-краплинний шлях зараження.

Як батьки можуть захистити дітей від коронавірусу:

  • Навчіть малечу правильно мити руки;
  • Розкажіть, як правильно прикривати рот та ніс під час кашлю та чхання;
  • Поясніть, чому захисну маску треба використовувати у всіх громадських місцях;
  • Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.

Раніше ми повідомляли, що нутриціолог назвала простий засіб для імунітету.

Також ми писали, що наразі немає доказів, що здорові діти та підлітки потребують бустерних доз COVID-вакцини.

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Коронавірус