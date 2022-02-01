UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Можно ли кормить грудью, если у мамы COVID-19: ученые дали точный ответ

Автор: Татьяна Самарук

Медики из США провели исследование и не нашли вирус в грудном молоке больных COVID-19 женщин. Все потому, что вирус неспособен размножаться в культуре клеток. Поэтому молоко не представляет опасности для новорожденных детей.

Так, специалисты исследовали грудное молоко 110 больных COVID-19 женщин, пишет Nature.

Как известно, младенцы также могут заразиться коронавирусной инфекцией. В частности, около 50% больных COVID-19 детей до 5 лет составляют младенцы. У большинства болезнь протекает без серьезных осложнений.

Эксперты советуют больным COVID-19 женщинам носить защитную маску при кормлении грудью и уходом за детьми. А остальное время держаться от младенца на расстоянии не менее двух метров.

Что показало исследование

Медики из Университета Калифорнии во главе с Грейс Альдрованди исследовали грудное молоко 110 женщин, кормящих на следы РНК SARS-CoV-2.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус сдали 65 участниц, у 9 женщин были симптомы заболевания, но тест оказался отрицательным. К тому же еще у 36 женщин с симптомами болезни тест на коронавирус не сдавали.

Вирусную РНК обнаружили у 7 участниц выборки (6%), но никто из детей больных женщин не заболел.

Поэтому ученые решили заразить вирусом из грудного молока клетки, чтобы посмотреть на способность коронавируса реплицироваться. Как оказалось, вирус не способен размножаться в культуре клеток. Поэтому молоко не представляет опасности для новорожденных детей.

Однако, женщинам не стоит забывать о воздушно-капельном пути заражения.

Как родители могут защитить детей от коронавируса:

  • Научите малышей правильно мыть руки;
  • Расскажите, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
  • Объясните, почему защитную маску надо использовать во всех общественных местах;
  • Попросите ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала простое средство для иммунитета.

Также мы писали, что пока нет доказательств, что здоровые дети и подростки нуждаются в бустерных дозах COVID-вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус