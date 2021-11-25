Чи можна їсти гранат з кісточками? Відповідь лікаря вас здивує

На думку гастроентеролога Наталії Ковальової, кісточки не можна їсти при виразці або ерозії шлунка.

Якщо ж протипоказань немає, зерна можна сміливо їсти цілком. Крім того, кісточки... корисні.

Кісточки граната містять складні вуглеводи, або полісахариди: крохмаль і клітковину. Ці речовини потрібні шлунково-кишковому тракту людини для роботи його перистальтики і виведення токсинів.

У чому користь граната

Лікарі кажуть, що вживання фрукта допоможе зміцнити серцево-судинну систему, поліпшити функції щитовидної залози і склад крові, в тому числі істотно допоможе в підвищенні гемоглобіну.

Звичайно ж його потрібно їсти для зміцнення імунітету і захисту організму в сезон розгулу ГРВІ.

Гіпертонікам гранат допоможе знизити тиск. Регулярне вживання фрукта допоможе вивести з організму токсини і оздоровити печінку.

Вітаміни і мікроелементи в гранаті піклуються про красу і молодість, покращують здоров'я шкіри і волосся.

Жінкам гранат корисний, оскільки містить гормон естроген, що особливо корисно при клімаксі.

А чоловікам завдяки наявності вітаміну В12, вживання фрукта простимулює кровообіг і вирішить проблеми з потенцією.

Кому гранат протипоказаний?