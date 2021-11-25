Можно ли есть гранат с косточками? Ответ врача вас удивит

По мнению гастроэнтеролога Натальи Ковалевой, косточки нельзя есть при язве или эрозии желудка.

Если же противопоказаний нет, зерна можно смело есть целиком. Кроме того, косточки... полезны.

Косточки граната содержат сложные углеводы, или полисахариды: крахмал и клетчатку. Эти вещества нужны желудочно-кишечному тракту человека для работы его перистальтики и выведения токсинов.

В чем польза граната

Врачи говорят, что употребление фрукта поможет укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить функции щитовидной железы и состав крови, в том числе существенно поможет в повышении гемоглобина.

Конечно же его нужно есть для укрепления иммунитета и защиты организма в сезон разгула ОРВИ.

Гипертоникам гранат поможет снизить давление. Регулярное употребление фрукта поможет вывести из организма токсины и оздоровить печень.

Витамины и микроэлементы в гранате заботятся о красоте и молодости, улучшают здоровье кожи и волос.

Женщинам гранат полезен, поскольку содержит гормон эстроген, что особенно полезно при климаксе.

А мужчинам благодаря наличию витамина В12, употребление фрукта простимулирует кровообращение и разрешит проблемы с потенцией.

Кому гранат противопоказан?