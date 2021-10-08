Чи можна ділити таблетку навпіл: про це мало хто знає

Які таблетки можна розламувати

Як розповіла лікар ендокринолог Талья Домбровська, розламувати таблетку можна, якщо на ній є риска для поділу. В такому випадку в одній і другій половинці буде одна і та ж строго регламентована доза препарату.

Чому не можна ділити інші таблетки

Лікар розповіла, що інші таблетки не можна ділити, тому що:

в таблетці може бути нерівномірний розподіл речовини, це особливо стосується комбінованих ліків;

якщо таблетка покрита захисною оболонкою, то та або захищає діючу речовину від руйнівної дії шлункового соку, або береже слизову шлунка від агресивної речовини, тож її руйнування під час поділу може мати негативні наслідки;

ліки з уповільненим вивільненням створені, щоб повільно віддавати нам діючу речовина для кращої переносимості, поступової і більш тривалої дії;

під впливом сонячного світла або підвищеної вологості таблетка, поділена на частини, швидше втратить свої властивості.

Також категорично заборонено ділити таблетки:

без риски для поділу;

розсипчасті таблетки, які легко кришаться;

таблетки з різким смаком, що подразнюють слизову оболонку рота;

таблетки з декількома діючими компонентами;

протизаплідні засоби;

препарати для хімієтерапії;

протисудомні або судинозвужувальні засоби;

капсули з порошком або гелем.

Окрім того, важливо перед вживання ознайомитися з інструкцією препарату.