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Можно прожить до 120 лет. Ученый назвал одну привычку, которая приведет к долголетию

Фото: Ученый раскрыл рецепт долголетия (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Долгая и здоровая жизнь - это мечта каждого человека на нашей планете. Что для этого нужно?

Секретом долголетия делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова итальянского ученого Вальтера Лонго изданию CNBC.

Что известно об итальянском ученом

Лонго впервые начал широко изучать долголетие в 1989 году. Он работает директором лаборатории долголетия и рака в Институте молекулярной онкологии IFOM в Милане, Италия.

Но даже Лонго, надеющийся дожить до 120 лет, знает, что важно учитывать,  "что люди могут изменить, а что не в их силах", включая его самого.

Привычка, которая приведет к долгой жизни

После десятилетий исследований Лонго пришел к выводу, что питание, безусловно, является важнейшим фактором долголетия.

Сам ученый ест продукты, соответствующие средиземноморской диете, которая, согласно исследованиям, может снизить вероятность развития сердечных заболеваний и диабета.

Также Лонго рассказал, что также важно каждый день принимать пищу в определенный промежуток времени.

"Я рекомендовал 12 часов голодания каждый день. Скажем, ваш ужин в 8 вечера, тогда завтрак будет в 8 утра", - сказал он.

Этот режим питания называется интервальным голоданием. Кроме того, старая пословица "завтракай, как король, обедай, как принц, ужинай, как нищий" также поддерживается наукой, поскольку способствует улучшению здоровья и тесно связана с диетами людей, живущих дольше всего в мире.

 

Напомним, что диетолог назвала продукты, которые обязательно нужно есть для долголетия.

Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.

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