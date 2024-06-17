Можно прожить до 120 лет. Ученый назвал одну привычку, которая приведет к долголетию

Долгая и здоровая жизнь - это мечта каждого человека на нашей планете. Что для этого нужно?
Секретом долголетия делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова итальянского ученого Вальтера Лонго изданию CNBC.
Лонго впервые начал широко изучать долголетие в 1989 году. Он работает директором лаборатории долголетия и рака в Институте молекулярной онкологии IFOM в Милане, Италия.
Но даже Лонго, надеющийся дожить до 120 лет, знает, что важно учитывать, "что люди могут изменить, а что не в их силах", включая его самого.
После десятилетий исследований Лонго пришел к выводу, что питание, безусловно, является важнейшим фактором долголетия.
Сам ученый ест продукты, соответствующие средиземноморской диете, которая, согласно исследованиям, может снизить вероятность развития сердечных заболеваний и диабета.
Также Лонго рассказал, что также важно каждый день принимать пищу в определенный промежуток времени.
"Я рекомендовал 12 часов голодания каждый день. Скажем, ваш ужин в 8 вечера, тогда завтрак будет в 8 утра", - сказал он.
Этот режим питания называется интервальным голоданием. Кроме того, старая пословица "завтракай, как король, обедай, как принц, ужинай, как нищий" также поддерживается наукой, поскольку способствует улучшению здоровья и тесно связана с диетами людей, живущих дольше всего в мире.
Напомним, что диетолог назвала продукты, которые обязательно нужно есть для долголетия.
Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.