Треба мати мізки: Кондратюк зробив заяву про росіян

Український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк розповів, що з початку конфлікту перестав спілкуватися зі своїми колегами з Росії. Також він зробив заяву про те, що боротьба з окупантами відбувається не тільки у фізичному просторі. Про це ведучий розповів перед прем'єрою нового патріотичного серіалу "Доброволець", де він виступив продюсером, передають "Факти".

Як розповідає український телеведучий, серіал розповідає про головного героя Дмитра. Його грає актор-атошник Олег Шульга, який сам після Майдану пішов на фронт.

"Разом з командою друзів-добровольців Дмитро допомагає СБУ зупинити злочинців, які планують теракт у столиці. Загалом, продовжує боротися за правду", - розповідає Кондратюк.

Попри те, що серіал знятий як бойовик, у нього є і прихований сенс.

"Він полягає в тому, що війна з ворогами України відбувається скрізь, не тільки в зоні АТО. Треба бути весь час напоготові. Тому що ще в березні 2014 року деякі вважали, що ми — мирні наївні люди й нейтральна країна. Що за це отримали? Велику дулю! І треба мати мізки, щоб зрозуміти: те, що трапилося було не маячком, а великим трагічним уроком, який призвів до величезної кількості жертв і втрати територій", - висловив свою позицію Кондратюк.

Також шоумен розповів, що вже 6 років не спілкується з росіянами, на питання про те, чи підтримує він зв'язок з гравцями шоу "Що? Де? Коли?".

"Ні, я ні з ким з гравців не підтримую настільки тісні стосунки. По-моєму, тільки Борі Бурді писав: "Вітаю", тому що він поставив лайк під моїм постом у Facebook. З 2014 року, скажу відверто, я з росіянами не спілкуюся", - додав Кондратюк.

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