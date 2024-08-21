"Мой ребенка вывезли из оккупированной Херсонщины": история Натальи из Запорожья в музее "Голоса мирных"

В начале полномасштабного вторжения Наталья отправила дочь к бабушке. Думала, что в селе Херсонской ребенку будет безопаснее. Впоследствии пришлось искать способ, как вывезти близких из оккупации. После пережитого у шестилетней Александры значительно ухудшился слух. Девочке помог Фонд Рината Ахметова, снабдив современные слуховые аппараты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Село расположено в Херсонской области и оккупанты его захватили в первые дни полномасштабной войны. Зеленых коридоров враги не предоставляли. Вывезти ребенка удалось по счастливой случайности, рассказала Наталья музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Подруга, которая была в деревне, позвонила мне на Пасху, что они якобы едут в церковь. А сами степью и объездными дорогами смогли прорваться на Кривой Рог. Они отправились в 6 утра, а в 23 вечера я встретила ребенка в Кривом Роге. ", – рассказывает Наталья.

Она признается, что с того момента чувствует себя гораздо спокойнее, ведь ребенок рядом. И вместе с тем волнуется за других близких.

"Все мои братья и дяди воюют. Один из братьев пять лет проживал в Польше, но сразу все оставил и приехал сюда. Он боевой медик в Херсоне", - рассказывает Наталья.

И добавляет, что очень хочет, чтобы все защитники вернулись домой живыми и здоровыми.

Историю семьи из первых вы найдете в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Уже более 230 детей получили возможность услышать мир.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер фонда.