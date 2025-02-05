"Моя миссия - возрождать Украину после победы": история певицы iSKra в музее "Голоса мирных"

В интервью Алексею Суханову, актеру, ведущему и амбассадору музея "Голоса Мирных" фонда Рината Ахметова, она рассказала, что в начале войны работала в аптеке. Девушка вспоминает о встрече с военным, от которого услышала о трагедии мирных жителей и ужасах, которые происходили тогда в Бахмуте. Два часа певица не могла прийти в себя после услышанного, а когда пришла в себя - решила, что должна помогать другим: делом, словом или даже песней.

Именно война заставила певицу задуматься о том, как важно поддерживать людей, которые ежедневно сталкиваются со смертью, и самое важное - стать опорой тем, кто потерял близких из-за этой войны. Это именно та помощь, которая способна стать началом для восстановления Украины.

"Моя миссия - возрождать Украину после победы. Для себя я решила, что даже если в Киеве будет происходить что-то страшное, я не буду уезжать. У меня никогда не было желания уехать из Украины. Я не из тех людей, которые видели свое будущее за границей", - признается девушка.

Смотрите историю певицы iSKra.

Коллекция музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.