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Жуткая находка. Женщина обнаружила за зеркалом в ванной вход в заброшенную квартиру

Пятница 20 сентября 2024 21:08
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Жуткая находка. Женщина обнаружила за зеркалом в ванной вход в заброшенную квартиру Женщина нашла в своей ванной вход в заброшенную квартиру (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жизнь Саманты Хартсоу из Нью-Йорка совершенно изменилась после невероятной находки. Она искала источник холодного воздуха в ванной комнате, а нашла целую тайную квартиру, вход в которую был спрятан за зеркалом.

Что известно об этой жуткий находке и которую квартира нашла Саманта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение женщины в Reddit.

Жительницу Нью-Йорка измучили постоянные сквозняки в ванной комнате. В помещении не было вентиляции и источник холодного воздуха просто не мог быть. Женщина решила обследовать каждый сантиметр своей ванной и то, что она нашла - ее просто шокировало.

"Мне было постоянно холодно - неважно, какая температура снаружи. Захожу в ванную и чувствую, как дует воздух. Поскольку там нет вентиляции или чего-то подобного, я начала искать причину. Сняв зеркало со стены, я увидела там огромную дыру", - рассказала женщина.

Свежий и холодный воздух шел из-под настенного зеркала. Хартсоу его демонтировала и увидела необъяснимый вход в другое помещение. Женщина вооружилась молотком и принялась расширять пространство, чтобы увидеть, что находится за стеной ванной.

"Любопытство убило кошку, любопытство убьет меня. Но я не могу не знать, что расположено по ту сторону моей ванной", - сказала Саманта и полезла в отверстие.

Жуткая находка. Женщина обнаружила за зеркалом в ванной вход в заброшенную квартиру

Женщина нашла за зеркалом в ванной вход в скрытую квартиру (Скриншот)

А за стеной она оказалась в еще одной квартире - там не было туалета, трубы были оголены, на полу была куча мусора, коробки и бутылки. Еще в квартире были открыты окна. В целом - это была двухкомнатная квартира без удобств и совсем непригодная для проживания.

Скорее всего, владельцы здания сами не знают о существовании заброшенного помещения, но Саманта пообещала связаться с владельцем своей квартиры и задать ему несколько вопросов.

Раньше мы писали, что на продажу выставили мистический остров с привидениями.

А еще рассказывали, что женщина "словила" мифическое существо в своем доме с помощью спутниковых снимков.

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