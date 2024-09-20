ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Моторошна знахідка. Жінка виявила за дзеркалом у ванній вхід у закинуту квартиру

П'ятниця 20 вересня 2024 21:08
UA EN RU
Моторошна знахідка. Жінка виявила за дзеркалом у ванній вхід у закинуту квартиру Жінка знайшла у своїй ванній вхід в закинуту квартиру (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Життя Саманти Хартсоу з Нью-Йорка абсолютно змінилося після неймовірної знахідки. Вона шукала джерело холодного повітря у ванній кімнаті, а знайшла…цілу таємну квартиру, вхід до якої був схований за дзеркалом.

Що відомо про цю моторошну знахідку та яку квартира знайшла Саманта, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис жінки у Reddit.

Жительку Нью-Йорку змучили постійні протяги у ванній кімнаті. У приміщенні не було вентиляції й джерела холодного повітря просто не могло бути. Жінка вирішила обстежити кожен сантиметр своєї ванної кімнати й те, що вона знайшла - її просто шокувало.

"Мені було постійно холодно - неважливо, яка температура зовні. Заходжу до ванної й відчуваю, як дме повітря. Оскільки там нема вентиляції чи чогось подібного, я почала шукати причину. Знявши дзеркало зі стіни, я побачила там величезну діру", - розповіла жінка.

Свіже та холодне повітря йшло з-під настінного дзеркала. Хартсоу его демонтувала і побачила незрозумілий вхід в інше приміщення. Жінка озброїлася молотком та почала розширювати простір, щоб побачити, що знаходиться у неї за стіною ванної.

"Цікавість вбила кішку, цікавість вб'є мене. Але я не можу не знати, що розміщене по той бік моєї ванної", - сказала Саманта й полізла в отвір.

Моторошна знахідка. Жінка виявила за дзеркалом у ванній вхід у закинуту квартиру

Жінка знайшла за дзеркалом у ванній вхід у приховану квартиру (Скриншот)

А за стіною вона опинилася у ще одній квартирі - там не було туалету, труби були оголені, на підлозі була купа сміття, коробки та порожні пляшки. Ще у квартирі були відкриті вікна. Загально - це була двокімнатна квартира без вигод і зовсім непридатна для проживання.

Скорше за все власники будівлі самі не знають про існування закинутого приміщення, але Саманта пообіцяла зв'язатися з власником своєї квартири та поставити йому декілька питань.

Раніше ми писали про те, що на продаж виставили містичний острів з привидами.

А ще розповідали про те, що жінка "злапала" міфічну істоту у своєму домі за допомогою супутникових знімків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Магія Історія з життя
NEWS
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет
Зеленський провів Ставку: обговорили захист енергетики за допомогою Patriot і виробництво ракет