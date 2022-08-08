RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мотиватором були не гроші": MONATIK зізнався, чому виступав у Росії після 2014 року

Монатік розповів, чому виступав у Росії після 2014 року (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український артист MONATIK (справжнє ім'я Дмитро Монатік) зізнався, чому їздив з концертами до Росії після того, як РФ окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі.

За його словами, до 2014 року пісні в Україні не могли бути хітами, якщо вони не стали популярними в РФ. Про це він розповів в інтерв'ю "Фактам ICTV".

Музикант зазначив, що раніше здобути визнання в Україні можна було лише після того, якщо тебе полюбив російський слухач.

"Коли я починав, переїхав до Києва 2008 року - це був інший шоу-бізнес та інші правила. І відчувалося, що до 2014 року, поки пісня не стане популярною в Росії, вона в Україні не так сильно грає. 2014-го після Революції Гідності все почало змінюватися, але все одно звучали їхні хіти. Але вже і наші пісні тут краще сприймалися, краще їх брало радіо", - пригадав Монатік.

Також він додав, що востаннє виступав у Росії 2015 року. Після цього він збагнув, що чинить неправильно. Зірка прийняв рішення не виступати на корпоративах та преміях у РФ.

MONATIK відверто зізнався, чому виступав у Росії після 2014 року (instagram.com/monatik_official)

Монатік зазначив, що у Росії великий ринок і відповідно інші заробітки, тому через спокусу мати більше зірки туди їздили.

"Так ми люди влаштовані - коли чогось досягаємо, то хочеться більше. Але ніколи моїм мотиватором не були гроші, мене мотивували творчість і люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, які в нас вийшли. Тому я себе класно розвивав тут", - поділився артист.

Співак додав, що саме розвиток сфери шоу-бізнесу в Україні дозволив багатьом талановитим артистам не орієнтуватися на російський ринок, а будувати кар'єру на батьківщині.

Артист зараз вважає рішення не виступати у РФ одним з найголовніших в житті.

Раніше ми повідомляли, що MONATIK і Тіна Кароль виступили у Казахстані. Однак, без скандалу не обійшлося.

Також ми писали, що Дмитро зачитав сильний вірш про війну, який він написав в перші дні вторгнення РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Монатик