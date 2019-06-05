Барі Алібасов помер? Розкрилася правда про стан продюсера

Російські ЗМІ повідомили про смерть легендарного продюсера Барі Алібасова. За інформацією Алібасов помер у лікарні внаслідок отруєння.

Легендарний Барі Алібасов був доставлений в середу, 5 червня, в Скліф. Він помилково випив засіб для очищення труб. Лікарі оцінюють його стан як стабільно важкий і відзначають, що у музиканта багато проблем зі здоров'ям.

Фахівці стверджує, що, швидше за все, на стравоході утворюється рубець. У зв'язку з цим він може звузитися.

"Якщо він буде дуже вузьким, його доведеться або хірургічно розширювати, або якимось іншим способом, там є методики", – розповів доктор Шилов.

Це необхідно для того, щоб Алібасов зміг самостійно харчуватися. Зараз його годують через трубки.

На цьому можливі проблеми не закінчуються. Лікар сповістив про ймовірність захворювання нирок.

"Якщо там кислота була, то вона могла потрапити у кров і можуть бути ускладнення з боку нирок", – пояснив лікар.

Прес-секретар Барі Алібасова Вадим Горжанкин спростував інформацію про смерть продюсера і назвав повідомлення ЗМІ "маячнею". Він не знає, хто почав повідомляти такі чутки і пообіцяв 6 червня розповісти детально про стан Алібасова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Барі Алібасова екстрено доставили в лікарню у важкому стані.