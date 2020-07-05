Москва відмовилася гасити пожежі в Сибіру: ситуація вийшла з-під контролю

В Сибіру у 2019 році згоріло понад 15 мільйонів гектарів лісів. У цьому році з початку липня, площа палаючого лісу становить вже 3 мільйони гектарів, проте влада поки не поспішає гасити пожежу. Що стало причиною займання і чому влада Росії вважає недоцільним гасіння пожеж в Сибіру – читайте нижче.

Як повідомляють у російському КНС, на поточний момент площа загоряння вже перевищує площу, загоряння минулого року. За оцінками екологів, нинішнім літом пожежі в Сибіру і на Далекому Сході можуть бути масштабнішими, ніж у 2019 році, коли горіло понад 14,8 мільйона гектарів тайги.

Що відбувається в Сибіру?

Регіони Сибіру охопила нова хвиля лісових пожеж. На поточний момент вогнем охоплено понад 3 мільйони гектар лісу. У Красноярському краї та Іркутській області введено режим надзвичайної ситуації в лісах. Про це 3 липня повідомили пресслужба урядів обох регіонів.

В красноярському уряді заявили про підготовку більше тисячі осіб і 130 одиниць техніки. Там же стверджують, що основна частина пожеж діє у важкодоступних територіях, де майже немає доріг і можливості проїхати важкій техніці": "Лісових пожежників до вогнищ загорянь доставляють авіацією".

За даними системи дистанційного моніторингу Рослісхозу, частина пожеж діють вже довше тижня. У Красноярському краї біля селища Раздолинськ загоряння площею 29 га почалося 23 червня. До 2 липня пожежа розрослася до 5,58 тис. га.

Найбільші лісові пожежі, за офіційними даними, діють на кордоні Іркутської області та Красноярського краю в районі річки Нижня Тунгуска. Площа деяких осередків досягає 10-14 тис. га. Про це пише місцеве видання tayga.info.

Чому пожежі в Сибіру ніхто не гасить?

Протягом червня комісія з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (КЧС), яку очолює красноярський губернатор-єдинорос Олександр Усс, виносила рішення про недоцільність гасіння частини лісових пожеж. Всі документи були опубліковані разом тільки 29 червня. Зазначимо, що одне з рішень комісії недоступне, за посиланням вказується, що у вас немає дозволу на доступ до нього.

З опублікованих документів слідує, що пожежа, що почалася 4 червня в Ілімпійському дільничному лісництві Евенкійського району, була площею 622 га. Витрати на її гасіння оцінили у 32 млн рублів. Але ось прогнозований збиток склав "0,0 рублів", - йдеться в рішенні КНС. Враховуючи "перевищення прогнозованих витрат над розміром прогнозованої шкоди", а також "відсутність загрози пожежі на населені пункти та об'єкти економіки" влада вирішила не гасити вогонь.

Від інших пожеж, які було вирішено не гасити, прогнозований збиток все-таки був. Влада оцінювала збитки по-різному: від 200 рублів за гектар лісу до 1,5 тис.

Екологи вважають рішення Росії – безумством

У червні через горіння сибірського лісу в атмосферу було викинуто 16,3 тонни вуглецю, що вище показників того ж місяця 2019 року і в 9 разів перевищує середні рівні попередніх років, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Європейської служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Екологи підготували звернення до федерального уряду з вимогою виділити додаткові кошти на боротьбу з лісовими пожежами прямо зараз і передбачити "достатнє" фінансування лісового господарства в регіонах.

"Враховуючи поширення коронавіруса, це [задимлення] особливо небезпечно для людей: навантаження на лікарні, як і раніше, залишаються високими, і лікарі продовжують боротися за життя пацієнтів з респіраторними захворюваннями. На тлі повномасштабної кліматичної кризи це особливо небезпечно і для всієї нашої планети. В атмосферу потрапляють сотні мегатонн вуглекислого газу, а лісові екосистеми, що запасають вуглець, будуть знищені або сильно ослабнуть. Це у багато разів посилить парниковий ефект. Проте російська влада ігнорує причини зміни клімату, серед яких — і гігантські лісові пожежі", — зазначили в Greenpeace.

Ще в травні вчені Сибірського відділення РАН попереджали, що лісові пожежі, аналогічні тим, що пройшли за Заураллю влітку 2019-го, можуть сприяти поширенню коронавіруса.

Нагадаємо, що раніше Держстат вперше показав дані по смертності від COVID-19.

Раніше ми писали, що в Миколаївській області спалахнула велика пожежа на звалищі.