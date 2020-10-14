Шахраї крадуть гроші і дані українців через Zoom: розкрита нова схема

В Україні зафіксували нову шахрайську схему, за якою аферисти за допомогою сервісу інтернет конференц-зв'язку Zoom обманюють користувачів, крадуть гроші та дані.

Довірливих громадян заманюють на сайти зловмисників під виглядом отримання грошових компенсацій "у зв'язку з COVID-19" або за підписку на сервіс. Про це передає URBANIST.

Далі аферисти здійснюють крадіжку даних користувачів і їхніх грошей з банківських карт.

Розслідування було розпочато після того, як користувачі поскаржилися на листи від сервісу, які й привели їх на шахрайські сайти, в результаті чого вони позбулися грошей.

Важливо зауважити, що листи були відправлені не з фейкового домену, а від офіційного сервісу. Так, шахраї користуються тим, що при реєстрації Zoom можна написати листи 10 друзям об'ємом у 64 знаки.

Зловмисники вставляють таку фразу в дусі "Вам належить компенсація у зв'язку з COVID-19" і вказують посилання на шахрайський сайт.

Фахівці рекомендують, аби уникнути неприємних інцидентів, не контактувати з невідомими користувачам і не переходити за сумнівними посиланнями.

Повідомляється, що з початку 2020 року було зафіксовано появу близько 15,3 тисячі доменів, що містять назву Zoom - сплеск реєстрації припав саме на період дистанційної роботи в період карантину.

Раніше ми писали про те, що розкрита абсолютно нова схема шахрайства в Україні, й аферисти почали обманювати громадян за допомогою QR-кодів.

Нагадаємо також, що нещодавно в Сумах шахраї створили call-центр для крадіжки грошей з рахунків іноземців.