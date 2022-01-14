Шахраї роздають гроші від магазинів EVA: будьте обережні з повідомленнями

Як наголошується в повідомленні компанії EVA, в мережі з'явився фейковий вебсайт магазину, який інформує покупців про опитування та розіграш грошових призів.

"Офіційно повідомляємо, що EVA не проводить такого розіграшу ні на сайті, ні у своїх магазинах. Шахрайський онлайн-ресурс ніяким чином не пов'язаний з мережею магазинів EVA. Будьте уважні та довіряйте тільки тій інформації про розіграші, яка приходить з офіційних джерел інформації", - сказано в повідомленні компанії.

Варто відзначити, що фейковий сайт дуже схожий на оригінальний, а відмінність можна побачити тільки в рядку адреси домену.

Як повідомляють користувачі в соціальних мережах, посилання на фейкові розіграші від компанії поширюються дуже швидко, оскільки в умовах участі варто обов'язковий пункт – розіслати посилання 10 друзям.

Крім того, в компанії попереджають про те, що категорично не можна вводити свої особисті дані та номер банківської карти – повернути кошти потім буде неможливо.

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