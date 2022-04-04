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Морози, рвучкий вітер і мокрий сніг: які області України накриє негодою

Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе морози і сніг
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні 5 квітня все ще буде холодною, місцями з мокрим снігом, дощами, а рвучкий вітер очікується на значній території. Після цього в країну буде поступово приходити потепління.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні далі - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Прогноз на 5 квітня

За даними Наталки Діденко, вночі очікується мороз, а вдень температура повітря у більшості областей становитиме +5... +12 градусів, в південній частині +10+14 градусів.

Характерною ознакою завтрашнього дня буде сильний вітер.

У західних і північних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території України переважатиме суха, але вітряна погода.

Що буде з погодою в Києві

Ніч буде морозною, 0... -3 градуси, але вдень потепліє до +8. Місцями невеликий дощ. Також очікується сильний вітер.

Дивіться нижче на карті погоди від Українського гідрометцентру, яка буде температура і де 5 квітня очікуються опади.

Скріншот

Коли потеплішає

За прогнозом Діденко, вже в середу в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +12... +15 градусів, а на Благовіщення, 7 квітня, до +14... +19 градусів.

Раніше в Українському гідрометцентрі також розповіли, коли в Україну прийде справжнє потепління.

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