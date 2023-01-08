Морозы скоро отступят: синоптики назвали дату потепления

Погода в Украине в конце декабря и начале января была аномально теплой, но нынешние морозы задержатся ненадолго. Синоптики прогнозируют в конце недели плюсовую температуру.

Когда украинцам ждать тепло - читайте в материале Styler.

Прогноз погоды

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что морозы будут в Украине недолго. Уже ближе к 13-14 января температура воздуха будет заметно прогреваться по всей территории.

Согласно прогнозу синоптиков, первое потепление в Киеве будет ожидаться в воскресенье, 16 января.

Когда в Киеве ожидается потепление (gismeteo.ua)

Также на Западе Украины уже 8 января ожидается облачная погода, однако осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут максимально +2...+4 градуса.

На юге небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий снег, но в течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут максимально +1...+3.

Погода в Украине на 8 января.

Общий точный прогноз на январь 2023 года синоптикам сейчас непросто составить. Все из-за аномального потепления, которое произошло перед Новым годом.

Пока метеорологи говорят, что в январе средняя температура в месяц будет значительно выше - от 0 до -5 градусов и +1+2 градуса в Крыму.