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В Monobank произошел масштабный сбой: что известно и стоит ли переживать за свои деньги

В Monobank произошел сбой (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

monobank не работает 20 июля. Это заметили пользователи приложения после полудня. Видимо, в популярном приложении произошел сбой в операционной системе.

Какие функции не работают и угрожает ли этот сбой вашим деньгам - читайте ниже в материале Styler.

Что произошло с приложением monobank

В четверг, 20 июля, около 15:00 пользователи в социальных сетях начали жаловаться на то, что финансовое мобильное приложение не работает.

В частности, украинцы не могут принимать и отправлять платежи (даже между своими собственными карточками).

При попытке выполнить любую операцию приложение просто "виснет".

Скриншот (Styler)

Кроме того, при переходе из ссылки на монобанку приложение открывается дважды, чтобы просканировать FaceID, но ни разу не открывает саму банку. Это проблема, ведь некоторые пользователи не могут поддержать донатом ВСУ...

Скриншот

В пресс-службе Monobank подтвердили Styler, что "сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения".

Чуть позже проблему прокомментировал и соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Сломались. Чиним. Извиняюсь", - написал бизнесмен в своем Telegram-канале ОГО.

Пока же некоторые клиенты Monobank лишь шутят: "А ломаться моно? - Не моно!"

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Нужно ли переживать за деньги?

По словам работников Monobank, сбои в работе онлайн-банкинга никак не затрагивают средства пользователей. Потому переживать за деньги на счетах не стоит.

Украинцам советуют просто воздержаться от активных финансовых операций до полного возобновления работы приложения.

Ранее мы писали, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев и уже выманивают у граждан немалые средства.

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монобанк