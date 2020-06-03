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MONATIK, alyona alyona чи Бумбокс? Українці обирають найкращу музику для бігу

STYLERЖиття    03.06.2020 - 08:22
MONATIK, alyona alyona чи Бумбокс? Українці обирають найкращу музику для бігу
Найкраща музика для бігу в Україні (Колаж РБК-Україна)

Під яку музику бігати? Відповідь на це питання намагаються дати українці

Українці назвали пісні, які найчастіше обирають для занять спортом, зокрема – під які найкраще бігати.

Претендентами на головний приз Best Music for Running 2020 стали виконавці, чиї треки найчастіше номінували українці в рамках голосування у соціальних мережах.

"Упродовж тижня люди з усіх куточків країни номінували треки українських виконавців. На здобуття премії висунули понад 1000 композицій. А серед тих, хто пропонував свої улюблені пісні, понад 60% бігають регулярно. Рух має бути невіддільною частиною наших буднів та вихідних. Чудово, що багато людей не лише ведуть активний спосіб життя, а й обирають для цього українську музику", - кажуть організатори премії.

До шорт-листа премії потрапили такі пісні:

"#нашілюдивсюди" (O.TORVALD)

"Vidlik" (ONUKA)

"Love it ритм" (MONATIK)

"Тримай мене" (Бумбокс & The Gitas)

"2000" (Артем Пивоваров)

"Ти" (MELOVIN)

"Падло" (alyona alyona (feat. Alina Pash))

"Добрий ранок, Україно" (Нумер 482)

"Все красиво" (Антитіла)

"Для мене було дуже незвично, коли люди почали відмічати мене у своїх бігових сторіз. Мала стереотип, що бігати та займатися спортом краще під клубну музику. Але згодом зрозуміла, що річ не в мотивах чи темпі. Річ у тім, що людям подобається щось черпати з кожного треку для себе, особливо під час пробіжки. Для мене то честь. Так приємно, що українська музика живе в плей-листах для занять спортом. Всі ми на правильному шляху", - ділиться реперка alyona alyona.

Артем Пивоваров теж радіє, що його музика мотивує людей займатися спортом.

"Я також намагаюся наповнювати своє життя фізичними активностями: практикую йогу і медитацію, часто зустрічаюся з друзями, щоб пограти в футбол, займаюся боксом і в’єтнамсько-китайським кунг-фу Він-чунь. Коли це все працює в симбіозі, позитивний результат просто неминучий", - розповідає Пивоваров.

Журі, до складу якого увійшли ведучі програми "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко та Олександр Попов, амбасадор NewRun Інна Поперешнюк, продюсер М2 Роман Муха та інші, визначить переможців у чотирьох номінаціях: суперхіт для бігу у швидкому темпі; найкращий трек для відновлювальних тренувань; трек, що допомагає бігати довгі дистанції; найкращий україномовний трек для бігу.

Проголосувати за свого номінанта, до слова, може кожен охочий за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомі українці оригінально підтримали важкохворих людей і їхніх близьких.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України спортмузыка
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